Орлов определил главного соперника «Зенита» по золотой гонке РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов ждет золотую гонку между «Зенитом» и «Спартаком» в новом сезоне РПЛ.

«На сегодняшний день главным конкурентом «Зенита» мне видится «Спартак». Красно-белые сохранили состав, Барко, как понимаю, не уедет. Сейчас это незаменимая фигура для москвичей. Спартаковцы не особо скрывают своих амбиций. Думаю, еще кого-то приобретут. Скорее всего, центрального нападающего», – сказал Орлов.