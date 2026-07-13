Орлов определил главного соперника «Зенита» по золотой гонке РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов ждет золотую гонку между «Зенитом» и «Спартаком» в новом сезоне РПЛ.
«На сегодняшний день главным конкурентом «Зенита» мне видится «Спартак». Красно-белые сохранили состав, Барко, как понимаю, не уедет. Сейчас это незаменимая фигура для москвичей. Спартаковцы не особо скрывают своих амбиций. Думаю, еще кого-то приобретут. Скорее всего, центрального нападающего», – сказал Орлов.
- «Зенит» будет защищать титул в новом сезоне.
- Он стартует 24 июля.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»