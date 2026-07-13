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  • Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии

Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии

Вчера, 22:01

Андреа Пирло вошел в число главных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

Технический директор федерации Паоло Мальдини и его ближайший помощник Леонардо рассматривают 47-летнего специалиста в качестве приоритетного варианта для нового курса национальной команды. Цель – выход на чемпионат мира 2030 года.

Помимо Пирло, в шорт-листе остаются главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, Антонио Конте и Роберто Манчини. Кандидатура Гвардиолы по-прежнему считается мечтой, однако в федерации продолжают обсуждать, насколько реально осуществить этот вариант.

Ожидается, что к концу недели Мальдини и Леонардо определятся с выбором, после чего передадут решение президенту FIGC Джованни Малаго для финального утверждения.

  • Пирло сейчас работает в ОАЭ. Ранее он тренировал «Ювентус», турецкий «Карагюмрюк» и «Сампдорию».
  • Мальдини уже пытался пригласить Пирло в «Милан» летом 2023 года, а Леонардо хотел видеть его в качестве игрока в «ПСЖ» в сезоне-2011/12.
  • Италия пропустила три чемпионата мира подряд.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Испания. Примера Юнайтед ФК Италия Манчини Роберто Гвардиола Хосеп Конте Антонио Пирло Андреа
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