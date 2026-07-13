Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии

Андреа Пирло вошел в число главных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.
Технический директор федерации Паоло Мальдини и его ближайший помощник Леонардо рассматривают 47-летнего специалиста в качестве приоритетного варианта для нового курса национальной команды. Цель – выход на чемпионат мира 2030 года.
Помимо Пирло, в шорт-листе остаются главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, Антонио Конте и Роберто Манчини. Кандидатура Гвардиолы по-прежнему считается мечтой, однако в федерации продолжают обсуждать, насколько реально осуществить этот вариант.
Ожидается, что к концу недели Мальдини и Леонардо определятся с выбором, после чего передадут решение президенту FIGC Джованни Малаго для финального утверждения.
- Пирло сейчас работает в ОАЭ. Ранее он тренировал «Ювентус», турецкий «Карагюмрюк» и «Сампдорию».
- Мальдини уже пытался пригласить Пирло в «Милан» летом 2023 года, а Леонардо хотел видеть его в качестве игрока в «ПСЖ» в сезоне-2011/12.
- Италия пропустила три чемпионата мира подряд.
Источник: La Gazzetta dello Sport