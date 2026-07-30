Дзюба назвал самого необычного тренера «Зенита»: «Половину игроков не знал»

Нападающий Артем Дзюба поделился воспоминаниями от работы под руководством главного тренера Роберто Манчини в «Зените».

Итальянский специалист возглавлял сине-бело-голубых с июля 2017 года по июнь 2018 года.

При нем петербуржцы заняли пятое место в РПЛ.

Сейчас Манчини возглавляет сборную Италии.

– Ты пережил многих тренеров в «Зените». Можешь вспомнить самого необычного персонажа, с которым было веселее всего?

– Это определенно Манчини, когда он мог уйти с половины тренировки, половину [игроков] не знал, как зовут, кто правша, а кто левша.

Был такой момент. Мы взяли Йоана Молло из «Крыльев Советов», они нас как раз 3:0 хлопнули, он гол забил, две голевые, он тогда нас разорвал. А мы тогда балансировали – Лига чемпионов и чемпионат. И в Лиге чемпионов выигрывали, а в чемпионате выходили в полноги. И они нас в один момент разорвали. И Молло приглянулся кому-то из руководителей. Если поставить его один на один на полполя, он разорвет любого защитника в мире. Но у него есть одна тенденция – когда он обыгрывает человека, он ждет его, чтобы еще раз обыграть. Он кайфовал от футбола, обыгрывал, а голы и передачи – это второстепенно. Он подавал штрафные на тренировки, и Манчини ему орал: «Ну подай ты нормально. Почему ты подаешь правой, а не левой?». Он говорит: «В смысле?». Ему: «Ты же левша». Он: «Тренер, я правша». Он: «Да? Тогда хреново правой бьешь». Он даже не знал, что он правша, левша. На базе есть солярий, Роберто ходил его разрывал. Мы с тренировки идем, он подворачивал шортики, он уже желтый был, морковного цвета.

– У вас на базе был солярий?

– На базе, и мне кажется, что и сейчас есть. Стоял, где баня, восстановительные процедуры. Там всегда стоял солярий. И вот он его разрывал. Ему только не хватало огурцов на глазах. Тренировка идет, мы пашем, он стоит-стоит, на время смотрит: «Да ну вас, ***» – развернулся и пошел. Мы потом заходим, а он велосипед крутит, ходит, кайфует, забавный был персонаж.