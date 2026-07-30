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  • Дзюба назвал самого необычного тренера «Зенита»: «Половину игроков не знал»

Дзюба назвал самого необычного тренера «Зенита»: «Половину игроков не знал»

30 июля, 08:19
10

Нападающий Артем Дзюба поделился воспоминаниями от работы под руководством главного тренера Роберто Манчини в «Зените».

  • Итальянский специалист возглавлял сине-бело-голубых с июля 2017 года по июнь 2018 года.
  • При нем петербуржцы заняли пятое место в РПЛ.
  • Сейчас Манчини возглавляет сборную Италии.

– Ты пережил многих тренеров в «Зените». Можешь вспомнить самого необычного персонажа, с которым было веселее всего?

– Это определенно Манчини, когда он мог уйти с половины тренировки, половину [игроков] не знал, как зовут, кто правша, а кто левша.

Был такой момент. Мы взяли Йоана Молло из «Крыльев Советов», они нас как раз 3:0 хлопнули, он гол забил, две голевые, он тогда нас разорвал. А мы тогда балансировали – Лига чемпионов и чемпионат. И в Лиге чемпионов выигрывали, а в чемпионате выходили в полноги. И они нас в один момент разорвали. И Молло приглянулся кому-то из руководителей. Если поставить его один на один на полполя, он разорвет любого защитника в мире. Но у него есть одна тенденция – когда он обыгрывает человека, он ждет его, чтобы еще раз обыграть. Он кайфовал от футбола, обыгрывал, а голы и передачи – это второстепенно. Он подавал штрафные на тренировки, и Манчини ему орал: «Ну подай ты нормально. Почему ты подаешь правой, а не левой?». Он говорит: «В смысле?». Ему: «Ты же левша». Он: «Тренер, я правша». Он: «Да? Тогда хреново правой бьешь». Он даже не знал, что он правша, левша. На базе есть солярий, Роберто ходил его разрывал. Мы с тренировки идем, он подворачивал шортики, он уже желтый был, морковного цвета.

– У вас на базе был солярий?

– На базе, и мне кажется, что и сейчас есть. Стоял, где баня, восстановительные процедуры. Там всегда стоял солярий. И вот он его разрывал. Ему только не хватало огурцов на глазах. Тренировка идет, мы пашем, он стоит-стоит, на время смотрит: «Да ну вас, ***» – развернулся и пошел. Мы потом заходим, а он велосипед крутит, ходит, кайфует, забавный был персонаж.

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Источник: ютуб-канал «Суперлига»
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (10)
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Дубина
1785390101
А как знать если там 3 состава??? ЗПРФ...
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алдан2014
1785390187
А с Манчини не были чёмпионами?
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Semenycch
1785390798
Презираю эту мразь!
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Номэд
1785394195
...в лиге чемпионов выигрывали... Кричит🤣😂😆
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lek!
1785395053
Манчини самый переоцененный персонаж футбольного мира . Как вообще , что-то выигрывал.
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рылы
1785400003
**здит дзюбло. мы не играли в ЛЧ тогда. в ЛЕ при манчини играли, набрали 16 очков в группе (больше никто столько не набрал), в 1/16 прошли селтик, в 1/8 вылетели от лейпцига. как щас помню матч с ними: стою перед стадионом в очереди, игра уже идёт, и в толпе сообщают, что у кокорина, по-ходу, кресты. на первых минутах унесли на носилках. выбыл на полгода, а он тогда больше всех забивал в зените, без него тут же вылетели.
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Юбиляр
1785400413
А еще он одного тренера -"тренеришкой" называл!!!...
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