Агент Дзюбы недоволен, что Артема не включили в список 33 лучших от РФС

Леонид Гольдман, представитель экс-форварда «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о непопадании игрока в список 33 лучших по итогам прошлого сезона РПЛ.

«Все подобные списки очень субъективны. Очевидно, что Дзюба должен там быть. Если брать сезон РПЛ, то Артем по многим показателям был лучшим. Например, по выигранным единоборствам, по единоборствам наверху, по передачам под удар и выделялся по многим другим статистическим моментам. Тут ни о какой объективности говорить и не стоит. Думаю, это не самая главная награда, к которой стремился Артем в своей жизни. Он в этих списках был уже миллиард раз.

Если бы выбирали более объективно, опираясь хотя бы на ту же статистику, то Артем и в этот раз попал бы в список. Я уже не говорю о том, что он сделал 13 голевых действий (8 голов + 5 голевых передач) и попал в топ-12 РПЛ по этому показателю. Посмотрев список, понимаешь, что ряд кандидатур вызывают сомнения: Садулаев, Скопинцев, Педро и так далее. При всем уважении и не умоляя их заслуг, но были футболисты, которые выступили лучше на их позициях. Если мы хотим быть объективны, то какие-то статистические данные учитывать все же стоит», – сказал Гольдман.