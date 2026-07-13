Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев: «Финалисты ЧМ внимательно изучат матч «Зенит» – «Спартак», им пригодятся тактические новинки»

Губерниев: «Финалисты ЧМ внимательно изучат матч «Зенит» – «Спартак», им пригодятся тактические новинки»

Вчера, 20:44
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

  • Встреча пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
  • На следующий день в США состоится финал чемпионата мира-2026.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Мы соскучились по нашему футболу! Это будет прекрасная репетиция перед финалом чемпионата мира, потому что сначала мы насладимся встречей «Зенит»«Спартак».

Но такие встречи – украшение российского футбола. Мне кажется, что тренеры команд‑финалистов чемпионата мира будут внимательно изучать этот матч. Тактические характеристики, новинки, которые будут использованы в этом матче, безусловно, пригодятся финалистам чемпионата мира.

Я в российский футбол очень верю!» – сказал Губерниев.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Саусь сравнил Карседо и Талалаева 1
Детали трансфера Парады в «Спартак» 6
Стало известно, сыграет ли новичок «Зенита» Аугусто против «Спартака»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1783965166
...знать бы, какая именно курва запустила этого урода в футбольную тему!...
Ответить
Strige
1783966733
Я бы посоветовал психиатрам изучить самого Губерниева, он им точно пригодится, такого идиота ни в одной психбольнице не встретишь )))
Ответить
Niklas80
1783967206
Что он несёт?!
Ответить
VVM1964
1783971168
Мне кажется он стебется - ну нельзя же быть таким идиотом!🤦‍♂️...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1783973522
Мне кажется он манную кашу употребляет...
Ответить
Давид59
1783981458
Неужели есть кто-нибудь, кто всерьёз воспринимает этого "футбольного специалиста"?
Ответить
FROLL007
1783999647
Они давно изучили свинарню. Долго смеялись после 1-18 или 7-1 Гыгыгы
Ответить
rash1959
1784007543
Ну где же санитары?
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
73
Фабрицио Романо раскрыл имя нового одноклубника Сафонова в «ПСЖ»
15:46
Сын Плющенко – о полуфиналисте ЧМ-2026: «Играет просто противно»
15:15
11
Фото«Зенит» показал форму на сезон-2026/27
14:54
4
«Зенит» готов заплатить 40 миллионов за Данило
14:10
14
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
13:41
11
Врач сборной Сенегала на ЧМ-2026 оказался гинекологом по специальности
13:23
4
ВидеоХоланд привез с ЧМ-2026 чучело енота
13:14
2
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
12:50
2
Ямаль объяснил свое высказывание о сборной Франции
12:39
1
Все новости
Все новости
Агент Батракова отреагировал на интерес из Турции
15:30
Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта
14:26
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
13:50
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
13:41
11
«Зенит» попрощался с игроком, который бесплатно ушел в «Ростов»
12:59
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
12:50
2
Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы»
12:29
1
Фото«Ростов» расстался с двумя молодыми игроками
12:07
ФотоИгрок «Зенита» перешел в «Ростов»
11:26
10
Агент Дзюбы сказал, может ли игрок начать сезон без клуба
10:54
7
Агент Кругового раскритиковал РФС из-за Луиса Энрике, которого оценили выше
10:14
5
ФотоКлуб РПЛ расстался с центрфорвардом
09:36
Экс-игрок «Динамо» объяснил, почему Тюкавин может перейти в «Зенит»
09:15
3
Парада стал игроком «Спартака»
08:17
24
ВидеоБузова перепутала футбол с хоккеем
00:47
6
Россиянин из «Интера Майами» рассказал о встрече с Месси
00:29
Мостовой: «Александр Мостовой не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»
Вчера, 23:59
3
Агент Дзюбы недоволен, что Артема не включили в список 33 лучших от РФС
Вчера, 23:43
4
Орлов определил главного соперника «Зенита» по золотой гонке РПЛ
Вчера, 23:37
4
Селюк ответил, когда с России снимут бан
Вчера, 23:27
7
Фото«Спортинг» подписал российского игрока
Вчера, 23:07
4
Участник ЧМ стал спортивным директором «Факела»
Вчера, 22:33
2
Тюкавин ответил на предложение от «Аль-Ахли», куда ушел Сперцян
Вчера, 21:30
2
ЖФК «Спартак» прервал 40-матчевую беспроигрышную серию
Вчера, 21:27
1
Мнение Агкацева о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 21:20
1
Новая информация об уходе спартаковца Пруцева в ФНЛ
Вчера, 21:09
7
Зенитовец Аугусто описал Петербург двумя словами
Вчера, 21:04
4
Список 33 лучших от РФС назвали катастрофой
Вчера, 20:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+