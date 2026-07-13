Губерниев: «Финалисты ЧМ внимательно изучат матч «Зенит» – «Спартак», им пригодятся тактические новинки»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

Встреча пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.

На следующий день в США состоится финал чемпионата мира-2026.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Мы соскучились по нашему футболу! Это будет прекрасная репетиция перед финалом чемпионата мира, потому что сначала мы насладимся встречей «Зенит» – «Спартак».

Но такие встречи – украшение российского футбола. Мне кажется, что тренеры команд‑финалистов чемпионата мира будут внимательно изучать этот матч. Тактические характеристики, новинки, которые будут использованы в этом матче, безусловно, пригодятся финалистам чемпионата мира.

Я в российский футбол очень верю!» – сказал Губерниев.

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