Список 33 лучших от РФС назвали катастрофой

Проспартаковский блогер Максим Никитин недоволен списком 33 лучших игроков прошлого сезона РПЛ от РФС.
«Список 33 лучших – катастрофа!
Не хотелось наезжать, но просто не могу пройти мимо. Причем дело не только в футболистах «Спартака».
Не знаю, как в бюро исполкома родился такой топ, но это похоже на бутерброд с колбасой, который сверху зачем-то смазали маргарином», – написал Никитин.
- Чемпионом в прошлом сезоне стал «Зенит».
- Второе место досталось «Краснодару».
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина