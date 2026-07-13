Список 33 лучших от РФС назвали катастрофой

Проспартаковский блогер Максим Никитин недоволен списком 33 лучших игроков прошлого сезона РПЛ от РФС.

«Список 33 лучших – катастрофа!

Не хотелось наезжать, но просто не могу пройти мимо. Причем дело не только в футболистах «Спартака».

Не знаю, как в бюро исполкома родился такой топ, но это похоже на бутерброд с колбасой, который сверху зачем-то смазали маргарином», – написал Никитин.