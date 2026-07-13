Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Форвард «Динамо» перешел в клуб Первой лиги

13 июля, 14:00
2

Нападающий Александр Хубулов перешел из «Динамо» в «Ротор».

Соглашение включает в себя опцию обратного выкупа игрока.

«Футбольный клуб «Динамо» благодарит Александра за выступления в составе бело-голубых и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении москвичей.

  • 20-летний Хубулов в первой половине года выступал на правах аренды за «Черноморец», где в 13 матчах забил 7 голов и сделал 1 ассист.
  • В основном составе «Динамо» он 1 раз появлялся в запасе в официальном матче. За «Динамо-2» Хубулов провел 79 игр, забил 20 голов, сделал 7 ассистов.

Также «Динамо» продлило контракт с полузащитником Исламом Дашдемировым. Соглашение 17-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Сейчас в активе хавбека 11 матчей за «Динамо-2» и 1 игра за юношескую сборную России.

Александр Хубулов – брат Владимира Хубулова, перешедшего в «Динамо Мх».

Еще по теме:
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня 2
«Зенитовцы»: Кокорин выложил фото с Тюкавиным 14
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Динамо-2 Динамо Ротор Хубулов Александр Дашдемиров Ислам
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1783945430
А кто это?
Ответить
zigbert
1784010626
Распрощались но не навсегда.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
80
«Локомотив» отклонил 8-миллионное предложение по участнику ЧМ-2026
20:20
ВидеоСперцян спел бразильскую песню на посвящении в «Аль-Ахли»
19:39
6
Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»
19:19
ВидеоХоланд с девушкой посетил модный показ в Италии
19:07
Ташуев назвал двух конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ
18:51
5
Быстров объяснил, почему Аргентина пройдет Англию в полуфинале ЧМ-2026
18:45
7
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
18:30
Только два игрока забивали головой и обеими ногами на ЧМ-2026
17:57
5
Футболист «Спартака» выбыл до конца года
17:49
11
Все новости
Все новости
Новичок «Спартака» Парада сказал, кто лучше – Ямаль или Мбаппе
19:44
1
Ташуев назвал двух конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ
18:51
5
Футболист «Спартака» выбыл до конца года
17:49
11
Агент Барриоса отреагировал на новость об уходе из «Зенита»
17:27
1
Новичок «Спартака» Парада раскрыл свое лучшее качество
17:16
2
Жирков – о трансфере «Краснодара»: «Плохо скажется на уровне РПЛ»
16:51
Бабич ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
16:28
4
Парада описал стадион «Спартака» двумя словами
15:50
6
Агент Тюкавина отреагировал на новость о согласованном контракте с «Зенитом»
15:39
3
«Ростов» готовит изменения в руководстве клуба
14:40
Парада обратился к болельщикам «Спартака»
14:11
6
Фото«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
14:10
2
ФотоКолумбийский клуб объявил о переходе своего игрока в команду РПЛ
14:00
1
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» готов избавиться от Пруцева
13:53
6
Два клуба РПЛ поборются за игрока «Зенита»
13:45
10
Гурцкая – о схеме с продажей Пруцева «Спартаком»: «В Европе такое запретили бы»
13:39
7
Подробности согласованного контракта Тюкавина с «Зенитом»
13:27
5
ФотоКлуб РПЛ приобрел колумбийского хавбека
13:23
«Зенит» отказался помочь «Крыльям» в снятии трансферного бана
13:16
9
Акинфеев может пропустить полсезона
13:15
8
Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит»
12:50
4
ФотоСемак разобрался с пьяным, который оскорбил его жену
12:43
17
Раскрыты задачи «Зенита» на новый сезон
12:24
7
ВидеоСоболев определил, кто позор российского футбола
12:15
11
Дуглас и Энрике могут пропустить старт чемпионата России
12:06
4
Позиция «Спартака» по трансферу Головина
12:00
5
Ветеран «Зенита» оценил трансфер Головина в Петербург
11:56
2
Фото«Локомотив» отдал хавбека в аренду другому клубу РПЛ
11:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+