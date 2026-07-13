Форвард «Динамо» перешел в клуб Первой лиги

Нападающий Александр Хубулов перешел из «Динамо» в «Ротор».

Соглашение включает в себя опцию обратного выкупа игрока.

«Футбольный клуб «Динамо» благодарит Александра за выступления в составе бело-голубых и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении москвичей.

20-летний Хубулов в первой половине года выступал на правах аренды за «Черноморец», где в 13 матчах забил 7 голов и сделал 1 ассист.

В основном составе «Динамо» он 1 раз появлялся в запасе в официальном матче. За «Динамо-2» Хубулов провел 79 игр, забил 20 голов, сделал 7 ассистов.

Также «Динамо» продлило контракт с полузащитником Исламом Дашдемировым. Соглашение 17-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Сейчас в активе хавбека 11 матчей за «Динамо-2» и 1 игра за юношескую сборную России.

Александр Хубулов – брат Владимира Хубулова, перешедшего в «Динамо Мх».