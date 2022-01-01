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Черноморец
€ 450 тыс
Черноморец
Новороссийск
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fcchernomorets.ru/
Тренер:
Эдуард Саркисов
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30 июня
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22 июня
2
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
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12 июня
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11 июня
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Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом
9 июня
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
30 мая
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Клуб из Краснодарского края может закрыться
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16 мая
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16 мая
«Черноморец» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.50
15 мая
Трансляция
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«Чайка» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.95
7 мая
Трансляция
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2 мая
«Черноморец» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.65
1 мая
Трансляция
«Черноморец» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Черноморец» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
25 апреля
Трансляция
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22 апреля
Трансляция
«Уфа» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Экс-футболист сборной России закончил карьеру в 36 лет
18 апреля
«Уфа» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.57
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Клуб Первой лиги уволил главного тренера через 2,5 месяца после назначения
14 апреля
Трансляция
«Черноморец» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Черноморец» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
10 апреля
У клуба Первой лиги возникли проблемы с бюджетом
8 апреля
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Трансляция
«Челябинск» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026
3 апреля
Экспресс на матчи 3 апреля: «ПСЖ» и «Челябинск» победят, «Райо» обменяется голами с «Эльче»
2 апреля
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