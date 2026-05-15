16 мая в заключительном туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Урал». Матч в Новороссийске начнется в 13:00 (мск).
«Черноморец»
Команда Дениса Попова с 32 очками занимает 16-е место в зоне вылета. «Черноморец» добыл 8 побед, 8 ничьих и потерпел 17 поражений, разница мячей – 35:48.
Последние результаты:
- 08.05.26 «Чайка» – «Черноморец» – 0:2;
- 02.05.26 «Черноморец» – «Родина» – 1:3;
- 26.04.26 «Черноморец» – «Сокол» – 0:1.
«Урал»
«Урал» набрал 61 очко и занимает 3-е место. Подопечные Василия Березуцкого добыли 18 побед, 7 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 50:29.
Предыдущие результаты:
- 11.05.26 «Урал» – КАМАЗ – 2:0;
- 04.05.26 «Урал» – «Шинник» – 0:1;
- 26.04.26 «Челябинск» – «Урал» – 1:2.
Очные встречи
- 28.07.25 «Урал» – «Черноморец» – 3:2;
- 16.03.25 «Урал» – «Черноморец» – 2:1;
- 27.07.24 «Черноморец» – «Урал» – 3:2.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Урал»
Один из немногих матчей в 34-м туре, где есть турнирная интрига. «Урал» уже готовится к переходным матчам, а вот «Черноморцу», чтобы избежать вылета, нужно побеждать и рассчитывать на поражение «Уфы» в Костроме. Смеем ожидать от этих команд яркого футбола, которым они радовали в последних очных матчах.
Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 2.50.
Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 20.00.