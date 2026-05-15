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16 мая в заключительном туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Урал». Матч в Новороссийске начнется в 13:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Дениса Попова с 32 очками занимает 16-е место в зоне вылета. «Черноморец» добыл 8 побед, 8 ничьих и потерпел 17 поражений, разница мячей – 35:48.

Последние результаты:

08.05.26 «Чайка» – «Черноморец» – 0:2;

02.05.26 «Черноморец» – «Родина» – 1:3;

26.04.26 «Черноморец» – «Сокол» – 0:1.

«Урал»

«Урал» набрал 61 очко и занимает 3-е место. Подопечные Василия Березуцкого добыли 18 побед, 7 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 50:29.

Предыдущие результаты:

11.05.26 «Урал» – КАМАЗ – 2:0;

04.05.26 «Урал» – «Шинник» – 0:1;

26.04.26 «Челябинск» – «Урал» – 1:2.

Очные встречи

28.07.25 «Урал» – «Черноморец» – 3:2;

16.03.25 «Урал» – «Черноморец» – 2:1;

27.07.24 «Черноморец» – «Урал» – 3:2.

Прогноз на матч «Черноморец» – «Урал»

Один из немногих матчей в 34-м туре, где есть турнирная интрига. «Урал» уже готовится к переходным матчам, а вот «Черноморцу», чтобы избежать вылета, нужно побеждать и рассчитывать на поражение «Уфы» в Костроме. Смеем ожидать от этих команд яркого футбола, которым они радовали в последних очных матчах.

Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 2.50.

Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 20.00.