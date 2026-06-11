Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб, вылетевший из Первой лиги, объявил о расформировании профессиональной команды

Клуб, вылетевший из Первой лиги, объявил о расформировании профессиональной команды

11 июня, 12:38
6

Новороссийский «Черноморец» объявил, что не прошел лицензирования для выступлений в следующем сезоне.

Команда в ближайшее время будет играть в Молодежной футбольной лиге. При этом клуб намерен вернуться во Вторую лигу в следующем году.

«Дорогие друзья, уважаемые болельщики «Черноморца»! Сегодня у нас непростые новости.

Футбольный клуб «Черноморец» (Новороссийск) не прошeл лицензирование по финансовым критериям и, к сожалению, не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне 2026/27. Переговоры с потенциальными партнeрами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии.

Мы понимаем ваше разочарование – мы переживаем эти эмоции вместе с вами. Но идти в сезон, не имея уверенности, что сможем его доиграть, – значит ставить под угрозу само существование одного из самых старых клубов страны. Мы не можем допустить такого риска.

Поэтому мы выбираем другой путь – путь сохранения клуба. Молодeжная команда продолжит участие в Молодeжной футбольной лиге, а на еe базе будет сформирован коллектив для выступления во Второй лиге (дивизион Б), стартующей в марте 2027 года.

При этом «Черноморец» полностью выполнит все обязательства прошедшего сезона перед футболистами, сотрудниками и партнeрами – в полном объeме и в установленные сроки.

Впереди новый этап. Чтобы двигаться к большим целям, клубу нужна стабильность, современная инфраструктура и сильный костяк из воспитанников новороссийского футбола. Добиться этого возможно только вместе – при объединении усилий бизнеса, власти и, конечно, наших болельщиков. Мы уверены: лучшие годы ещe впереди.

20 июня 2026 года состоится встреча руководства клуба с болельщиками, где мы готовы ответить на все интересующие вас вопросы и выслушать ваши предложения. О времени и месте проведения встречи сообщим дополнительно», – говорится в заявлении клуба.

  • В минувшем сезоне «Черноморец» занял 16-е место в Первой лиге и выбыл во Вторую лигу.
  • Клуб уже опускался в любительскую лигу в 2005 году после вылета из Первого дивизиона в 2004-м.
  • «Черноморец» играл на высшем уровне в чемпионате России в 1995–2001 и 2003 годах. В 2001 году выступал в Кубке УЕФА.

Еще по теме:
Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода 3
Клуб из Краснодарского края может закрыться 9
Источник: официальный сайт «Черноморца»
Россия. PARI Первая лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Черноморец
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1781171379
Жалко, надеюсь в будущем Черноморец восстановит сильную профессиональную команду.
Ответить
Красногвардейчик
1781172089
Очень жаль((( а ведь год два назад, в РПЛ вышли, но в то время, Сочи и Оренбург Газпрому были нужнее
Ответить
Антрацитовый волхв
1781172535
Жаль. Но куда у них все деньги исчезли после их 3-его места?
Ответить
Mirak92
1781179865
Зато московские плодятся. Я бы давно лимит РПЛ поставил, по участию из одного региона. Россия не одна москва. Амкара не хватает например, боевитая команда была.
Ответить
рылы
1781183949
эти никуда не исчезнут. пропадут только на несколько лет, потом снова вернутся в который уже раз.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Все новости
Все новости
Клуб Бердыева подпишет экс-вратаря «Зенита»
Вчера, 18:19
Раскрыт размер зарплаты Юрана в новом клубе
Вчера, 17:37
1
ФотоЮран получил новое назначение
Вчера, 13:59
13
В «Черноморце» объяснили отказ от Второй лиги: «Непростая финансовая ситуация в стране»
Вчера, 09:42
2
Фото«Нефтехимик» подписал воспитанника «Спартака»
11 июня
1
ФотоОпределен лучший игрок сезона Первой лиги
11 июня
Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»
11 июня
Клуб, вылетевший из Первой лиги, объявил о расформировании профессиональной команды
11 июня
6
39-летнего экс-вратаря «Спартака» признали лучшим в Первой лиге
10 июня
1
Фото«Шинник» назначил экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле
10 июня
2
ФотоТульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ
9 июня
Ташуев назвал желаемый финал ЧМ-2026
9 июня
3
Ташуев раскрыл свой автомобиль: «Ему 13 лет»
9 июня
Экс-спартаковец Тихонов может получить работу в Петербурге
9 июня
1
Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом
9 июня
Реакция «Шинника» на смерть 27-летнего Загре
8 июня
Ярославских врачей обвинили в смерти экс-футболиста «Шинника» Загре
8 июня
3
Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого
8 июня
2
Мамаев высказался о новой работе в Первой лиге
8 июня
Березуцкий прокомментировал увольнение из «Урала»
8 июня
3
Экс-футболист «Шинника» умер в 27 лет
8 июня
2
Назван фаворит нового сезона Первой лиги
8 июня
1
Российский клуб назвали «приютом комедиантов»
8 июня
2
«Я ходил на спектакль»: реакция президента «Урала» на новость о назначении Юрана
8 июня
«Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле
8 июня
Юрана госпитализировали: подробности
8 июня
11
«Урал» уволил Василия Березуцкого
8 июня
6
Раскрыт новый клуб Юрана
8 июня
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 