Клуб, вылетевший из Первой лиги, объявил о расформировании профессиональной команды

Новороссийский «Черноморец» объявил, что не прошел лицензирования для выступлений в следующем сезоне.

Команда в ближайшее время будет играть в Молодежной футбольной лиге. При этом клуб намерен вернуться во Вторую лигу в следующем году.

«Дорогие друзья, уважаемые болельщики «Черноморца»! Сегодня у нас непростые новости.

Футбольный клуб «Черноморец» (Новороссийск) не прошeл лицензирование по финансовым критериям и, к сожалению, не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне 2026/27. Переговоры с потенциальными партнeрами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии.

Мы понимаем ваше разочарование – мы переживаем эти эмоции вместе с вами. Но идти в сезон, не имея уверенности, что сможем его доиграть, – значит ставить под угрозу само существование одного из самых старых клубов страны. Мы не можем допустить такого риска.

Поэтому мы выбираем другой путь – путь сохранения клуба. Молодeжная команда продолжит участие в Молодeжной футбольной лиге, а на еe базе будет сформирован коллектив для выступления во Второй лиге (дивизион Б), стартующей в марте 2027 года.

При этом «Черноморец» полностью выполнит все обязательства прошедшего сезона перед футболистами, сотрудниками и партнeрами – в полном объeме и в установленные сроки.

Впереди новый этап. Чтобы двигаться к большим целям, клубу нужна стабильность, современная инфраструктура и сильный костяк из воспитанников новороссийского футбола. Добиться этого возможно только вместе – при объединении усилий бизнеса, власти и, конечно, наших болельщиков. Мы уверены: лучшие годы ещe впереди.

20 июня 2026 года состоится встреча руководства клуба с болельщиками, где мы готовы ответить на все интересующие вас вопросы и выслушать ваши предложения. О времени и месте проведения встречи сообщим дополнительно», – говорится в заявлении клуба.