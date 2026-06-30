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  • Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»

Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»

30 июня, 12:51

Защитник Александр Мухин перешел из «Ростова» в «СКА-Хабаровск» на постоянной основе.

Ранее он играл за дальневосточников на правах аренды. Теперь футболист на правах свободного агента подписал контракт с хабаровчанами на 2 года.

  • 24-летний Мухин в прошлом сезоне провел за «СКА-Хабаровск» 9 матчей.
  • За время выступлений за «Ростов» он сыграл за основной состав в 8 официальных встречах.
  • На счету воспитанника «Локомотива» 21 матч за юношеские сборные России.

Также «СКА-Хабаровск» подписал контракт с вратарем Михаилом Штепой на 2 года с возможностью продления ещe на 1 сезон.

Воспитанник «Краснодара» был запасным вратарем первой команды «быков» в 30 официальных матчах.

  • 23-летний Штепа в прошлом сезоне провел 24 матча за «Черноморец», пропустил 30 голов, провел 6 игр на ноль.
  • До этого он выступал в Первой лиге за «Краснодар-2» и «Чайку».

Также «СКА-Хабаровск» расстался с голкипером Исламом Имамовым, который перешел в «Пари НН». Он подписал с нижегородцами контракт по схеме «1+1».

  • 25-летний голкипер в прошлом сезоне провел за хабаровчан 17 матчей, пропустил 24 гола, сыграл на ноль в 4 встречах.
  • Он выступал за дальневосточников с лета 2022 года.

Ранее «СКА-Хабаровск» покинули защитники Владислав Мастерной, Глеб Гурбан и Олег Кожемякин, полузащитники Андрей Анисимов и Жорди Тур.

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Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Черноморец СКА-Хабаровск Ростов Нижний Новгород Мастерной Владислав Кожемякин Олег Анисимов Андрей Мухин Александр Штепа Михаил Гурбан Глеб Имамов Ислам Тур Жорди
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