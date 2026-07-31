Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси

Защитник Арсений Агеев перешел из «Локомотива» в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды до декабря 2026 года.

Он уже выступал за клуб из Жодино в 2025 году.

22-летний беларус в первой половине года играл на правах аренды за «Славию Мозырь», где провел 12 матчей.

Агеев принадлежит «Локомотиву» с 2024 года, но еще не играл за москвичей в официальных матчах.

Срок его контракта с красно-зелеными рассчитан до середины 2027 года.

Он провел 6 матчей за молодежную сборную Беларуси.

Нападающий Тимофей Мартынов перешел из «Оренбурга» в «Ислочь» на правах аренды до конца 2026 года.

Первую половину года 21-летний беларус провел в аренде в могилевском «Днепре», за который он в 16 матчах отметился 2 забитыми мячами и 1 ассистом.

Он принадлежит «Оренбургу» с 2024 года, но еще не играл за команду официальных матчей.

Срок контракта Мартынова с клубом РПЛ рассчитан до конца 2026 года.

На его счету 4 матча и 1 гол за молодежную сборную Беларуси.

«Балтика» отправила в аренду в «Днепр Могилев» защитника Давида Черкасова.

В этом году 21-летний россиянин провел 9 матчей за «Балтику-2» и отметился 1 ассистом.

Ранее «Балтика» также оформила переход из «Черноморца» 18-летнего вингера Тимура Аликберова. На его счету 3 матча за клуб из Новороссийска.