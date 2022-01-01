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Вторая Лига Б группа 2
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Балтика-2
Тимур Аликберов
Тимур Аликберов
Балтика-2
15 июня 2008 (18), Рязань
#11 | Нападающий
175 см
Россия
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