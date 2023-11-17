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2-я лига Лига Б. Группа 2:
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
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Главные новости
11 января
19:39
«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
10
17 ноября 2023
00:11
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
4
10 ноября 2023
18:00
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
1
16:02
Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов
8
13 октября 2023
16:14
Клуб Комбарова открестился от подписания Распутько, сбежавшего из «Шахтера» в Россию
3
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Все новости
29 января
14:28
Экс-игрок сборной России нашел работу во Второй лиге
1
19 января
13:32
Мостовой: «Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА»
18 января
14:10
Круговой уже покинул «Зенит» и отправился в Санкт-Петербург
3
15 января
13:12
Комбаров и Амарал обсудили вопросы комплектования «Спартака-2»
3
11 января
19:39
«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
10
17 ноября 2023
00:11
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
4
10 ноября 2023
18:00
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
1
16:02
Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов
8
6 ноября 2023
12:53
Видео
Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
3 ноября 2023
17:21
Видео
Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
1
13 октября 2023
16:14
Клуб Комбарова открестился от подписания Распутько, сбежавшего из «Шахтера» в Россию
3
11 октября 2023
20:36
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
4 октября 2023
07:58
Фото
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
1 октября 2023
15:01
Видео
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
2
8 июля 2023
10:18
«Хоть сборная Буркина-Фасо»: глава ФНЛ объяснил, почему крымские клубы смогут играть в дивизионе Б Второй лиги
3
1 июня 2023
15:25
«Играет Белгород – и мы будем»: директор «Севастополя» не боится за безопасность матчей в Крыму
1
11:22
«Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге
10
27 мая 2023
20:18
Ларин: «Все знают, что я хороший человек»
1
24 мая 2023
13:59
Стало известно, сможет ли Ларин работать в футболе после освобождения из тюрьмы
1
12:43
«Чуть не прослезился»: Солдатенков – об освобождении Ларина
1
12:25
Экс-директор «Чертаново» Ларин освобожден из-под стражи
5
20 мая 2023
20:41
Кирьяков предрек смерть футбола в регионах
3
10 мая 2023
22:17
РФС объяснил реформу Второй лиги
6
20:10
РФС утвердил реформу Второй лиги
7
4 мая 2023
09:23
Дмитрий Комбаров рассказал, готов ли он к работе в РПЛ
2
3 мая 2023
22:52
Колыванов: «Российские тренеры – одни из лучших в мире»
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09:38
Комбаров: «Есть огромное желание помочь «Спартаку» стать чемпионом»
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