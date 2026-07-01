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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы 2-й Лиги - Дивизион Б - группа 2

Балтика-2
Калининград
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Макаров Г.
Динамо СПб
15 тыс €
01.07.26 / -
АП Афанасьев А.
Балтика-2
?
23.03.26 / 31.12.26
ЦФ Киселев Д.
Академия Зенит
Свободный агент
03.03.26 / -
ПЗ Ива Г.
Зенит-2
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦФ Славин Р.
Ростов-2
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ОП Давиденко К.
Ленинградец
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Исик А.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЛВ Яшков А.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦЗ Горбачев П.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦП Никитин Д.
Балтика
?
01.07.26 / 30.06.30
ВР Малышев В.
Динамо Вг
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Блудов А.
Носта
Свободный агент
31.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Ромашин М.
Арсенал-2
Свободный агент
27.03.26 / -
ЦФ Ангутаев Р.
Звезда
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦФ Сагалбаев А.
Арсенал-2
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
АП Афанасьев А.
Балтика-2
?
23.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Ромашин М.
Без клуба
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Шрамко Д.
Арсенал-2
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЛВ Вшивков В.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
19.02.26 / 30.06.28
ЦП Никитин Д.
Сибирь
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЦП Александров Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Степанов К.
Балтика
?
01.01.26 / 30.06.30
Динамо Вг
Вологда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Антонов И.
Родина-2
Аренда
08.04.26 / 31.12.26
ВР Малышев В.
Балтика-2
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Калин Д.
Зенит-2
Свободный агент
31.01.26 / -
АП Быков В.
Иртыш
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Яковлев А.
Зенит-2
Свободный агент
27.01.26 / -
АП Васильков Е.
Красное Знамя
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.27
ЦФ Ежков Д.
Амкал
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Комар С.
Торпедо Вл
Свободный агент
02.04.26 / -
ВР Беззубов В.
Торпедо Миасс
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦФ Сарсенов С.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦП Мешалкин М.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Рухмаков М.
Завершил
Завершил
16.01.26 / -
ЦФ Корепов К.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ОП Гиоев А.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЦФ Елисеенко Е.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / -
ВР Беззубов В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Комар С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ягодкин А.
Волна
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Ягодкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Парняков В.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Попов О.
Кубань Холдинг
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Кошман А.
Сочи-2
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Ямангулов А.
Динамо Бр
Свободный агент
31.01.26 / -
ПВ Глухов Е.
Металлург Л
Свободный агент
31.01.26 / -
ЦЗ Курошев Д.
Спартак-2
Свободный агент
31.01.26 / -
ОП Кубышкин И.
Знамя Труда
Свободный агент
31.01.26 / 31.12.26
ЦФ Газиев А.
Родина-М
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ВР Королев Г.
Зенит-2
Свободный агент
25.01.26 / -
ПВ Торосян Р.
Строгино
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Макаров Г.
Балтика-2
15 тыс €
01.07.26 / -
ЛФ Кузгов Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Белик И.
Носта
Свободный агент
31.03.26 / -
ЦП Колдунов Н.
Звезда
Свободный агент
26.03.26 / -
ЛЗ Белик И.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЛВ Сергеев Н.
Муром
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦП Евсеев А.
Муром
Свободный агент
21.01.26 / -
АП Гавриленко А.
Без клуба
Свободный агент
21.01.26 / -
ЛВ Есин В.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
ЛВ Сергеев Н.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦФ Першин М.
Ленинградец
Свободный агент
03.01.26 / 30.06.26
ВР Зириков Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Белов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Казаринов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Евсеев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Колдунов Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Васильев П.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Разборов А.
Без клуба
01.01.26 / 08.05.26
ЦП Шиков Н.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
Енисей-М
Красноярск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Терпугов Н.
Без клуба
Свободный агент
14.03.26 / 31.12.26
ЦФ Терпугов З.
Без клуба
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Сорокин А.
Иркутск
Аренда
12.03.26 / 31.12.26
ЦП Егоров Е.
КДВ
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.27
ЦЗ Рейз А.
Динамо Брл
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
АП Надольский А.
Калуга
Аренда
16.01.26 / 31.12.26
Звезда
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Макаров К.
Спартак-2
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Нуретдинов Ф.
Сочи-2
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЦФ Ангутаев Р.
Балтика-2
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦП Колдунов Н.
Динамо СПб
Свободный агент
26.03.26 / -
ЛЗ Горяинов И.
Сатурн
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ПЗ Уткин С.
Торпедо Вл
Свободный агент
26.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Соловей Ф.
Космос
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦФ Айба Л.
Череповец
Свободный агент
28.03.26 / 31.12.26
ПВ Бахыш-Заде А.
Носта
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Байрамов М.
Тверь
Свободный агент
28.02.26 / 31.12.26
ЛВ Халыгов Э.
Череповец
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ВР Малафеев М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Иркутск
Иркутск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Ким Д.
Без клуба
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦП Антонюк В.
Байкал
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦФ Степин М.
Сатурн
Свободный агент
24.03.26 / -
ЦП Поляков Н.
Луки-Энергия
Свободный агент
24.03.26 / -
ЛЗ Фурман К.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / -
ВР Сорокин А.
Енисей-М
Аренда
12.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Беляев Е.
Нарт
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
АП Путилов А.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
08.02.26 / 30.06.28
ВР Цыгулев А.
Салют
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ВР Вафиев М.
Торпедо Вл
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ЦП Оганичев Д.
Химик
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ОП Машнев М.
Динамо Вл
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ПВ Алексеев С.
Динамо Вл
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Космос
Химки
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Бабаев К.
ФШМ
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
АП Соловей Ф.
Звезда
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ВР Пивунчиков Д.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ПЗ Шарков Н.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ПЗ Шишнин В.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ОП Якунчиков Д.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ОП Кормушин А.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ОП Порошенко Я.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ОП Голдин В.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ВР Михеев Р.
Торпедо Вл
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Гаврилин Н.
Акрон-2
Свободный агент
24.03.26 / -
ЛЗ Гусейнов Р.
Муром
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦФ Трофимов О.
Химик
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦФ Арутюнов А.
Арсенал-2
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Аксенов Е.
Красное Знамя
Свободный агент
09.04.26 / -
ЛВ Ершов Н.
Красное Знамя
Свободный агент
09.04.26 / -
ЦП Волков Я.
Носта
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦФ Гончаров Д.
Квант
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Гордеев Д.
Родина-М
Свободный агент
10.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Гордеев Д.
Родина-2
Свободный агент
10.03.26 / -
ЛЗ Медведев А.
Квант
Свободный агент
05.03.26 / -
АП Пономарев Е.
Тверь
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ВР Шашков А.
Волна
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ОП Гаврилов М.
Волна
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
АП Радостев С.
Астрахань
Свободный агент
18.02.26 / 01.07.26
ЛВ Халилов М.
Черноморец
Свободный агент
09.02.26 / 30.06.27
ЦЗ Япрынцев А.
Динамо Вл
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЦП Титков А.
Волна
Свободный агент
04.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Журин А.
БАТЭ
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ВР Ребров Д.
Волна
Свободный агент
01.01.26 / -
Луки-Энергия
Великие Луки
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Галанин И.
Волгарь
Свободный агент
26.03.26 / -
ВР Мельник Д.
Спартак-2
Свободный агент
07.03.26 / -
ПЗ Серасхов А.
Сатурн
Свободный агент
22.02.26 / -
ЛЗ Мамкин И.
Авангард
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
ЦФ Панков Е.
Тверь
Свободный агент
06.02.26 / -
ПВ Бескоровайный Д.
Авангард
Свободный агент
30.01.26 / 09.02.26
ПВ Галимов А.
Уралец-ТС
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ОП Шестаков И.
Динамо Вл
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
АП Киселев В.
Уралец-ТС
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ОП Андямов В.
Динамо Вл
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Сальников И.
Динамо Вл
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
АП Пипо А.
Динамо Вл
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ушахин Л.
Сатурн
Свободный агент
29.01.26 / -
ВР Саганович Д.
Машук-КМВ
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ЦФ Дибиргаджиев Д.
Амкар-Пермь
Свободный агент
29.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Кухарчук А.
Зенит
Свободный агент
03.04.26 / 31.12.26
ЦП Поляков Н.
Иркутск
Свободный агент
24.03.26 / -
ЛЗ Бутаков Е.
Без клуба
Свободный агент
09.02.26 / -
ПВ Бескоровайный Д.
Сатурн
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ПЗ Иванов И.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦП Поляков Н.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ПЗ Коренблюм А.
Торпедо Вл
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ПЗ Загорский Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Агарев С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Александров Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Муром
Муром
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Асайдулин Р.
Динамо Вл
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦЗ Саидов А.
Машук-КМВ
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦЗ Ливаднов Е.
Севастополь
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦЗ Васильев С.
Машук-КМВ
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦФ Пенчелюзов А.
Спартак Т
Свободный агент
12.03.26 / -
АП Саадуев Ш.
Победа
Свободный агент
12.03.26 / 31.12.26
ПВ Асайдулин Р.
Динамо Вл
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦЗ Ливаднов Е.
Севастополь
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦЗ Саидов А.
Машук-КМВ
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЦП Шаталов Д.
Астрахань
Свободный агент
03.02.26 / -
ЛЗ Абдуллаев И.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
03.02.26 / -
ВР Жеймо Н.
Худжанд
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Магомедбеков У.
Дружба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЛВ Сергеев Н.
Динамо СПб
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Абдуллаев Г.
Дружба
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ЦП Евсеев А.
Динамо СПб
Свободный агент
21.01.26 / -
АП Андреев М.
Череповец
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Милютин В.
Нива Долбизно
Свободный агент
03.04.26 / 31.12.26
ЛЗ Гусейнов Р.
Космос
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ПЗ Губиев Э.
Волна
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЦФ Ивахнов М.
Машук-КМВ
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ВР Натабашвили Г.
Черноморец
Свободный агент
18.02.26 / 30.06.27
ЦП Седов М.
Сатурн
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Тетерлев Е.
Динамо Бр
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Ходеев П.
Спартак Т
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Насыров И.
Амкар-Пермь
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЦФ Рожков Н.
Динамо Вл
Свободный агент
12.01.26 / 30.06.26
Спартак-2
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Богомолов Д.
Динамо-2
Свободный агент
11.02.26 / -
АП Некрасов А.
Авангард
Аренда
11.02.26 / 30.06.26
ВР Цалиев Б.
Алания
12 тыс €
19.01.26 / -
ЦП Фомин Н.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ОП Чудаков А.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ЦП Дану Д.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ЦФ Алишеров Н.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ВР Полесский А.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ЦП Абдуллаев Г.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ЦЗ Разиев Д.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
АП Иварлак И.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ВР Лукин Д.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.28
ЛФ Шопин Д.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Кочанов Н.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Житников Д.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Кондояниди А.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЛФ Чушкин З.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
РФ Пелевин П.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЦЗ Дергач Н.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.27
ПЗ Добродицкий А.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЦЗ Кузнецов М.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЛЗ Мельников Я.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЦЗ Носачев А.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Цыганков В.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
РФ Конкин А.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ЦЗ Ромась Н.
Академия Спартак
?
01.01.26 / -
ЦП Высоченко М.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ВР Пичиенко Р.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.28
ЦФ Помалюк А.
Спартак-2
?
01.01.26 / 30.06.28
ПВ Плотников Д.
Спартак-2
?
01.01.26 / 19.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Помалюк А.
Текстильщик
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Крутовских А.
Нижний Новгород
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.29
ВР Джураев В.
Строгино
Свободный агент
06.04.26 / 31.12.26
ОП Кобылин Н.
Акрон-2
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЛЗ Дятлов З.
Лида
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦП Макаров К.
Звезда
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ВР Мельник Д.
Луки-Энергия
Свободный агент
07.03.26 / -
ВР Прохоров А.
Ротор-2
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ПВ Плотников Д.
Арсенал
Свободный агент
19.02.26 / 30.06.29
АП Рощин А.
КАМАЗ
Свободный агент
18.02.26 / 30.06.27
ЦЗ Курошев Д.
Динамо СПб
Свободный агент
31.01.26 / -
ВР Тихомиров И.
Спартак Т
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЦФ Быковский А.
Велес
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
ЦФ Помалюк А.
Волгарь
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ЦФ Парфенов Г.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ВР Мельник Д.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Курошев Д.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ПВ Массалыга Н.
Спартак
?
01.01.26 / 30.06.28
ОП Гузиев Е.
Спартак
?
01.01.26 / 30.06.29
ВР Лукин Д.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.28
ЦП Старков И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛФ Шопин Д.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Кочанов Н.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Житников Д.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Кондояниди А.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЛФ Чушкин З.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
РФ Пелевин П.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЦЗ Дергач Н.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.27
ПЗ Добродицкий А.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЦЗ Кузнецов М.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЛЗ Мельников Я.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ЦЗ Носачев А.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Высоченко М.
Спартак-2
?
01.01.26 / -
ВР Пичиенко Р.
Спартак-2
?
01.01.26 / 31.12.28
ЦФ Помалюк А.
Спартак-2
?
01.01.26 / 30.06.28
ПВ Плотников Д.
Спартак-2
?
01.01.26 / 19.02.26
Тверь
Тверь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Чистяков А.
Пари НН-2
Аренда
07.04.26 / 31.12.26
АП Копылов Р.
Родина-2
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЛВ Кудрявцев К.
Рубин-2
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ОП Хомяков А.
Чертаново
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Байрамов М.
Звезда
Свободный агент
28.02.26 / 31.12.26
ЦФ Захаров К.
Кубань Холдинг
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
АП Пономарев Е.
Космос
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
АП Пугачевский И.
Краснодар-2
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Шавель М.
КАМАЗ
6 тыс €
05.07.26 / 30.06.27
ЛВ Еременко Н.
СКА-Ростов
Свободный агент
17.04.26 / -
ПВ Набиев М.
Салют
Свободный агент
25.03.26 / 31.12.26
ПЗ Сулебанов А.
Победа
Свободный агент
24.03.26 / -
ЦП Евлоев Р.
Ангушт
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Бабаханов А.
Ангушт
Свободный агент
10.02.26 / -
ЦФ Розманов Н.
Белшина
Свободный агент
06.02.26 / -
ЦФ Розманов Н.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 09.07.26
ЦФ Панков Е.
Луки-Энергия
Свободный агент
06.02.26 / -
ЦФ Хашкулов А.
Енисей
50 тыс €
03.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Бабаханов А.
Без клуба
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ПЗ Сулебанов А.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЛВ Ионов А.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Панков Е.
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
Торпедо Вл
Владимир
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Комар С.
Динамо Вг
Свободный агент
02.04.26 / -
ЦП Алимханов А.
Динамо Бр
Свободный агент
27.03.26 / -
АП Сергиенко И.
Кубань Холдинг
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦФ Комиссаров А.
Ленинградец
Аренда
05.03.26 / 30.06.26
АП Соболев Д.
Коломна
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Клейнер Д.
Иртыш
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЛФ Архипенко В.
Ленинградец
Свободный агент
29.01.26 / -
ПЗ Коренблюм А.
Луки-Энергия
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ВР Вафиев М.
Иркутск
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Арсланов Д.
Без клуба
28.03.26 / -
ЛЗ Вязников А.
Без клуба
Свободный агент
28.03.26 / -
ЦП Пестов М.
Без клуба
Свободный агент
28.03.26 / -
ПЗ Уткин С.
Звезда
Свободный агент
26.03.26 / -
ВР Михеев Р.
Космос
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦФ Сычев Я.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦФ Земсков М.
Фанком
Свободный агент
11.02.26 / -
ВР Михеев Р.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / -
ЛП Жаров И.
Без клуба
Свободный агент
04.01.26 / -
ЦФ Земсков М.
Без клуба
Свободный агент
03.01.26 / -
Череповец
Череповец
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Айба Л.
Звезда
Свободный агент
28.03.26 / 31.12.26
АП Усанов А.
Днепр
Свободный агент
20.03.26 / -
ЛЗ Ткачев Р.
Сочи-2
Свободный агент
15.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Ганус В.
Севастополь
Свободный агент
14.03.26 / -
ЛВ Халыгов Э.
Звезда
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ямлиханов Р.
Слоним-2017
Свободный агент
11.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Ямлиханов Р.
Без клуба
Свободный агент
28.01.26 / -
АП Андреев М.
Муром
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ПВ Ермолаев Н.
Без клуба
Свободный агент
08.01.26 / -
Чертаново
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гайнуллин Р.
Нижний Новгород
Аренда
02.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Ермолаев Д.
Чертаново (мол)
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Сеитов Т.
Чертаново (мол)
?
01.01.26 / 31.12.26
АП Лапин Д.
Чертаново (мол)
?
01.01.26 / 11.03.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Переверзев М.
Челябинск
12 тыс €
02.07.26 / 31.12.28
ОП Борисов Г.
Челябинск
12 тыс €
02.07.26 / 31.12.28
ЦП Гайнуллин Р.
Нижний Новгород
12 тыс €
01.07.26 / -
АП Лапин Д.
Осиповичи
Свободный агент
11.03.26 / 31.12.26
ВР Нечкин К.
Арсенал-2
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.26
ОП Хомяков А.
Тверь
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Русяев И.
Челябинск
Свободный агент
16.02.26 / 30.06.27
ЛВ Якименко М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы107 тыс €
Расходы27 тыс €
Общий баланс80 тыс €
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