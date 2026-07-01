Балтика-2
Калининград
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Макаров Г.
15 тыс €
01.07.26 / -
АП Афанасьев А.
?
23.03.26 / 31.12.26
ЦФ Киселев Д.
Свободный агент
03.03.26 / -
ОП Давиденко К.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Исик А.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЛВ Яшков А.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦЗ Горбачев П.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦП Никитин Д.
?
01.07.26 / 30.06.30
ВР Малышев В.
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЛЗ Ромашин М.
Свободный агент
27.03.26 / -
ЦФ Ангутаев Р.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦФ Сагалбаев А.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
АП Афанасьев А.
?
23.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Ромашин М.
Без клуба
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ЛВ Вшивков В.
Свободный агент
19.02.26 / 30.06.28
ЦП Никитин Д.
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Степанов К.
?
01.01.26 / 30.06.30
Динамо Вг
Вологда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Антонов И.
Аренда
08.04.26 / 31.12.26
ВР Малышев В.
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Яковлев А.
Свободный агент
27.01.26 / -
АП Васильков Е.
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.04.26 / -
ВР Беззубов В.
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦФ Сарсенов С.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦП Мешалкин М.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Рухмаков М.
Завершил
Завершил
16.01.26 / -
ЦФ Корепов К.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ОП Гиоев А.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЦФ Елисеенко Е.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / -
ВР Беззубов В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ягодкин А.
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Ягодкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Парняков В.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Попов О.
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Ямангулов А.
Свободный агент
31.01.26 / -
ПВ Глухов Е.
Свободный агент
31.01.26 / -
Свободный агент
31.01.26 / -
ОП Кубышкин И.
Свободный агент
31.01.26 / 31.12.26
ВР Королев Г.
Свободный агент
25.01.26 / -
ПВ Торосян Р.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Макаров Г.
15 тыс €
01.07.26 / -
ЛФ Кузгов Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
26.03.26 / -
ЛЗ Белик И.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
23.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
21.01.26 / -
ЛВ Есин В.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦФ Першин М.
Свободный агент
03.01.26 / 30.06.26
ВР Зириков Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Белов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Казаринов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Васильев П.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Разборов А.
Без клуба
01.01.26 / 08.05.26
ЦП Шиков Н.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
Енисей-М
Красноярск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Терпугов Н.
Без клуба
Свободный агент
14.03.26 / 31.12.26
ЦФ Терпугов З.
Без клуба
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Сорокин А.
Аренда
12.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Рейз А.
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
Аренда
16.01.26 / 31.12.26
Звезда
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Макаров К.
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЦФ Ангутаев Р.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
26.03.26 / -
ЛЗ Горяинов И.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ПЗ Уткин С.
Свободный агент
26.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Соловей Ф.
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Байрамов М.
Свободный агент
28.02.26 / 31.12.26
ЛВ Халыгов Э.
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ВР Малафеев М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Иркутск
Иркутск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Ким Д.
Без клуба
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦП Антонюк В.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
24.03.26 / -
ЛЗ Фурман К.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / -
ВР Сорокин А.
Аренда
12.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Путилов А.
Свободный агент
08.02.26 / 30.06.28
ВР Цыгулев А.
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ВР Вафиев М.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ЦП Оганичев Д.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ПВ Алексеев С.
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Космос
Химки
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Соловей Ф.
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ПЗ Шарков Н.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ПЗ Шишнин В.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ОП Якунчиков Д.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ОП Кормушин А.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ОП Порошенко Я.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ОП Голдин В.
Без клуба
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Гаврилин Н.
Свободный агент
24.03.26 / -
ЛЗ Гусейнов Р.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦФ Трофимов О.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦФ Арутюнов А.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Аксенов Е.
Свободный агент
09.04.26 / -
ЛВ Ершов Н.
Свободный агент
09.04.26 / -
ЦФ Гончаров Д.
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Гордеев Д.
Свободный агент
10.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Гордеев Д.
Свободный агент
10.03.26 / -
ЛЗ Медведев А.
Свободный агент
05.03.26 / -
АП Пономарев Е.
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ОП Гаврилов М.
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
АП Радостев С.
Свободный агент
18.02.26 / 01.07.26
ЛВ Халилов М.
Свободный агент
09.02.26 / 30.06.27
ЦЗ Япрынцев А.
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
Луки-Энергия
Великие Луки
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Галанин И.
Свободный агент
26.03.26 / -
Свободный агент
07.03.26 / -
ПЗ Серасхов А.
Свободный агент
22.02.26 / -
Свободный агент
30.01.26 / 09.02.26
ПВ Галимов А.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ОП Шестаков И.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
АП Киселев В.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ОП Андямов В.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Сальников И.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
ВР Саганович Д.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
29.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Кухарчук А.
Свободный агент
03.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
24.03.26 / -
ЛЗ Бутаков Е.
Без клуба
Свободный агент
09.02.26 / -
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ПЗ Иванов И.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ПЗ Коренблюм А.
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ПЗ Загорский Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Агарев С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Муром
Муром
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Асайдулин Р.
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦЗ Ливаднов Е.
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦЗ Васильев С.
Свободный агент
12.03.26 / -
Свободный агент
12.03.26 / -
АП Саадуев Ш.
Свободный агент
12.03.26 / 31.12.26
ПВ Асайдулин Р.
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦЗ Ливаднов Е.
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦП Шаталов Д.
Свободный агент
03.02.26 / -
ЛЗ Абдуллаев И.
Свободный агент
03.02.26 / -
Свободный агент
02.02.26 / -
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Абдуллаев Г.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
21.01.26 / -
АП Андреев М.
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Милютин В.
Свободный агент
03.04.26 / 31.12.26
ЛЗ Гусейнов Р.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦФ Ивахнов М.
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
Свободный агент
18.02.26 / 30.06.27
ЦЗ Тетерлев Е.
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Насыров И.
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
Спартак-2
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Богомолов Д.
Свободный агент
11.02.26 / -
АП Некрасов А.
Аренда
11.02.26 / 30.06.26
ЦП Фомин Н.
?
01.01.26 / -
ОП Чудаков А.
?
01.01.26 / -
ЦП Дану Д.
?
01.01.26 / -
ЦФ Алишеров Н.
?
01.01.26 / -
ВР Полесский А.
?
01.01.26 / -
ЦП Абдуллаев Г.
?
01.01.26 / -
ЦЗ Разиев Д.
?
01.01.26 / -
АП Иварлак И.
?
01.01.26 / -
ЛФ Кочанов Н.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Житников Д.
?
01.01.26 / 31.12.26
?
01.01.26 / -
РФ Пелевин П.
?
01.01.26 / -
?
01.01.26 / -
ЦЗ Кузнецов М.
?
01.01.26 / -
ЛЗ Мельников Я.
?
01.01.26 / -
ЦЗ Носачев А.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Цыганков В.
?
01.01.26 / -
РФ Конкин А.
?
01.01.26 / -
ЦЗ Ромась Н.
?
01.01.26 / -
ЦП Высоченко М.
?
01.01.26 / -
ВР Пичиенко Р.
?
01.01.26 / 31.12.28
?
01.01.26 / 30.06.28
?
01.01.26 / 19.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.29
ВР Джураев В.
Свободный агент
06.04.26 / 31.12.26
ОП Кобылин Н.
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЦП Макаров К.
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
07.03.26 / -
ВР Прохоров А.
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.02.26 / 30.06.29
Свободный агент
31.01.26 / -
ВР Тихомиров И.
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЦФ Быковский А.
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ЦФ Парфенов Г.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ПВ Массалыга Н.
?
01.01.26 / 30.06.28
ЦП Старков И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛФ Кочанов Н.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Житников Д.
?
01.01.26 / 31.12.26
?
01.01.26 / -
РФ Пелевин П.
?
01.01.26 / -
?
01.01.26 / -
ЦЗ Кузнецов М.
?
01.01.26 / -
ЛЗ Мельников Я.
?
01.01.26 / -
ЦЗ Носачев А.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Высоченко М.
?
01.01.26 / -
ВР Пичиенко Р.
?
01.01.26 / 31.12.28
?
01.01.26 / 30.06.28
?
01.01.26 / 19.02.26
Тверь
Тверь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Чистяков А.
Аренда
07.04.26 / 31.12.26
АП Копылов Р.
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЛВ Кудрявцев К.
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ОП Хомяков А.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Байрамов М.
Свободный агент
28.02.26 / 31.12.26
ЦФ Захаров К.
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
АП Пономарев Е.
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Еременко Н.
Свободный агент
17.04.26 / -
ПЗ Сулебанов А.
Свободный агент
24.03.26 / -
ЦЗ Бабаханов А.
Свободный агент
10.02.26 / -
ЦФ Розманов Н.
Свободный агент
06.02.26 / -
ЦФ Розманов Н.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 09.07.26
Свободный агент
06.02.26 / -
ЦФ Хашкулов А.
50 тыс €
03.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Бабаханов А.
Без клуба
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ПЗ Сулебанов А.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЛВ Ионов А.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
Торпедо Вл
Владимир
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Алимханов А.
Свободный агент
27.03.26 / -
АП Сергиенко И.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
Аренда
05.03.26 / 30.06.26
АП Соболев Д.
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Клейнер Д.
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЛФ Архипенко В.
Свободный агент
29.01.26 / -
ПЗ Коренблюм А.
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Арсланов Д.
Без клуба
28.03.26 / -
ЛЗ Вязников А.
Без клуба
Свободный агент
28.03.26 / -
ЦП Пестов М.
Без клуба
Свободный агент
28.03.26 / -
ЦФ Сычев Я.
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦФ Земсков М.
Свободный агент
11.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / -
ЛП Жаров И.
Без клуба
Свободный агент
04.01.26 / -
ЦФ Земсков М.
Без клуба
Свободный агент
03.01.26 / -
Череповец
Череповец
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ганус В.
Свободный агент
14.03.26 / -
ЛВ Халыгов Э.
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ямлиханов Р.
Свободный агент
11.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Ямлиханов Р.
Без клуба
Свободный агент
28.01.26 / -
АП Андреев М.
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ПВ Ермолаев Н.
Без клуба
Свободный агент
08.01.26 / -
Чертаново
Москва
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Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гайнуллин Р.
Аренда
02.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Ермолаев Д.
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Сеитов Т.
?
01.01.26 / 31.12.26
АП Лапин Д.
?
01.01.26 / 11.03.26
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Тип трансфера
Когда/до
12 тыс €
02.07.26 / 31.12.28
ОП Борисов Г.
12 тыс €
02.07.26 / 31.12.28
ЦП Гайнуллин Р.
12 тыс €
01.07.26 / -
ОП Хомяков А.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЛВ Якименко М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -