- 28 октября 2022
- 22:46 «Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко 3
- 10:58 Шишкин отреагировал на решение Павлюченко уйти из футбола 1
- 08:24 Павлюченко – о дисквалификации на восемь матчей: «Решил проучить молодого. Надо знать, кому рот закрывать» 2
- 27 октября 2022
- 18:43 В «Знамени» рассказали, когда состоится прощальный матч Павлюченко
- 18:18 Стало известно, сколько получал Павлюченко за попадание в заявку на матч Второй лиги
- 17:41 Павлюченко: «Я не говорил о завершении карьеры. Закончил еще четыре года назад» 2
- 15:52 Павлюченко объявил о завершении карьеры: «Мне 40 лет, хватит. Нервы сдают» 9
- 15:47 КДК дисквалифицировал Павлюченко на восемь матчей во Второй лиге 1
- 2 сентября 2022
- 22:39 Ещенко не чувствует себя легендой «Спартака» 2
- 10 августа 2022
- 23:38 Ещенко сыграл впервые после возобновления карьеры 1
- 5 августа 2022
- 09:33 Экс-защитник сборной России Бурлак перешел в «Знамя». Там играют Ещенко, Павлюченко и Янбаев
- 29 июля 2022
- 15:39 Ещенко прокомментировал свой переход в «Знамя»
- 14:28 Фото 38-летний Ещенко возобновил карьеру и подписал контракт с клубом из Второй лиги 4
- 6 июля 2022
- 22:55 Павлюченко: «Адебайор – сказочник. Я не тренировался пьяным, тем более в Англии» 3
- 20:51 Ещенко отреагировал на новость о переходе в «Знамя»
- 20:41 Ещенко и Бурлак перейдут в «Знамя». Там играют Павлюченко и Янбаев 1
- 15 декабря 2021
- 10:54 Сборная России – Павлюченко: «Поздравляем Спящего Гиганта с днeм рождения»
- 22 сентября 2021
- 23:30 Пиняев – самый молодой автор дубля в истории Кубка России
- 18:58 Пиняев: «Забил 2 гола команде ПФЛ. Поговорим про сборную, когда забью 10 в РПЛ» 8
- 18:27 Победа «Крыльев» над «Знаменем» со счетом 10:0 – самая крупная в истории Кубка России 8
- 17:49 Кубок России. «Крылья Советов» забили десять голов «Знамени». 16-летний Пиняев оформил дубль 12
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3
- 21 августа 2021
- 19:10 39-летний Павлюченко оформил покер в матче ФНЛ-2 против «Коломны» 6
- 6 августа 2021
- 22:35 Павлюченко: «Шишкин – русский Бекхэм» 6