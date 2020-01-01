Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
14
5
9
13
5
3
1
1
12
9
3
10
5
0
2
3
3
12
-9
4
5
1
0
4
10
13
-3
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
5
5
0
10
5
3
0
2
7
4
3
9
5
1
2
2
4
4
0
6
5
1
2
2
4
7
-3
5
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
3
6
14
5
2
2
1
4
3
1
9
5
1
2
2
5
5
0
6
5
0
1
4
3
10
-7
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
2
1
1
0
3
2
1
4
3
1
0
2
8
8
0
3
2
0
1
1
2
5
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
4
-1
5
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
3
1
2
3
3
0
2
1
1
2
-1
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
3
4
-1
3
2
0
0
2
2
4
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
7
2
6
2
1
1
0
5
3
2
4
3
0
1
2
1
7
-6
2
2
0
0
2
2
5
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
2
1
1
0
2
1
1
5
2
1
0
1
3
2
1
3
3
0
2
1
1
4
-3
2
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
8
2
1
1
0
2
1
1
5
2
1
0
1
2
1
1
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире