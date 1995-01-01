Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Знамя
|1:0
|СКА-Хабаровск-2
|21 тур
|10 ноября, четверг
|13:00
|Знамя
|1:1
|Динамо Вл
|20 тур
|4 ноября, пятница
|15:00
|Балашиха
|1:5
|Знамя
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|13:00
|Знамя
|2:0
|Коломна
|18 тур
|24 октября, понедельник
|19:00
|Сатурн
|3:1
|Знамя
|17 тур
|19 октября, среда
|15:00
|Космос
|4:0
|Знамя
|16 тур
|15 октября, суббота
|13:00
|Знамя
|0:2
|Калуга
|15 тур
|8 октября, суббота
|13:00
|Знамя
|1:3
|Салют
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Знамя
|1:5
|Химки-2
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|13:00
|Знамя
|1:1
|Зенит
|12 тур
|22 сентября, четверг
|18:00
|Сокол
|1:2
|Знамя
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|12:00
|Знамя
|2:2
|Сокол
|10 тур
|10 сентября, суббота
|15:00
|Зенит
|1:0
|Знамя
|14 тур
|5 сентября, понедельник
|13:00
|Химки-2
|1:2
|Знамя
|8 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Салют
|1:0
|Знамя
|7 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Калуга
|2:0
|Знамя
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|14:00
|Знамя
|1:0
|Космос
|5 тур
|10 августа, среда
|17:00
|Знамя
|1:2
|Сатурн
|4 тур
|6 августа, суббота
|13:00
|Коломна
|1:0
|Знамя
|3 тур
|30 июля, суббота
|14:00
|Знамя
|0:0
|Балашиха
|2 тур
|19 июля, вторник
|13:00
|Динамо Вл
|3:0
|Знамя
|1 тур
|16 июля, суббота
|11:00
|СКА-Хабаровск-2
|1:2
|Знамя