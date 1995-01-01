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    Знамя - результаты

    Город Ногинск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт fc-znamya.ru/
    Стадион Знамя
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Знамя 1:0 СКА-Хабаровск-2
    21 тур
    		10 ноября, четверг 13:00 Знамя 1:1 Динамо Вл
    20 тур
    		4 ноября, пятница 15:00 Балашиха 1:5 Знамя
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Знамя 2:0 Коломна
    18 тур
    		24 октября, понедельник 19:00 Сатурн 3:1 Знамя
    17 тур
    		19 октября, среда 15:00 Космос 4:0 Знамя
    16 тур
    		15 октября, суббота 13:00 Знамя 0:2 Калуга
    15 тур
    		8 октября, суббота 13:00 Знамя 1:3 Салют
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 Знамя 1:5 Химки-2
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 13:00 Знамя 1:1 Зенит
    12 тур
    		22 сентября, четверг 18:00 Сокол 1:2 Знамя
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 12:00 Знамя 2:2 Сокол
    10 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Зенит 1:0 Знамя
    14 тур
    		5 сентября, понедельник 13:00 Химки-2 1:2 Знамя
    8 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Салют 1:0 Знамя
    7 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Калуга 2:0 Знамя
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 14:00 Знамя 1:0 Космос
    5 тур
    		10 августа, среда 17:00 Знамя 1:2 Сатурн
    4 тур
    		6 августа, суббота 13:00 Коломна 1:0 Знамя
    3 тур
    		30 июля, суббота 14:00 Знамя 0:0 Балашиха
    2 тур
    		19 июля, вторник 13:00 Динамо Вл 3:0 Знамя
    1 тур
    		16 июля, суббота 11:00 СКА-Хабаровск-2 1:2 Знамя
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