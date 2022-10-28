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    «Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко

    Полузащитник «Космоса» Артем Кузин рассказал о перепалке с уже бывшим форвардом «Знамени» Романом Павлюченко во время матча Второй лиги.

    – Павлюченко удалили, но он дождался тебя в подтрибунном помещении. Что там было?

    – Думаю, он просто хотел поговорить. Он был злой, на эмоциях, начал ко мне обращаться. Но я не стал реагировать и просто прошел мимо. Видел, что ни к чему хорошему это не привело бы. Поэтому не стал с ним ничего обсуждать. Мы не толкались, ничего, обычный футбольный мини-конфликт.

    – Со слов Павлюченко кажется, что его завело именно то, что молодой игрок зеркально ответил ему на фразу «Закрой рот».

    – По меркам футбола не считаюсь молодым – мне уже 25 лет. Почему мне кто-то должен затыкать рот? Тем более на поле, где, мне кажется, как в бане – генералов нет, все равны. За полем – да, у него классный кейс с его карьерой. Безусловно, с этим никто не спорит. Но на поле все равны.

    – После он говорил, что в шоке от поведения молодых во Второй лиге. Что за такое поведение в его время дали бы так, что потом бы год не смог тренироваться.

    – Не знаю, может он в других матчах сталкивался с таким поведением. Но в нашей игре никто никого не посылал. На поле было 25 человек вместе с судьями. Если кто-то бы допустил такое, думаю, это услышали бы все.

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    Источник: «Матч ТВ»

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