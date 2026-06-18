Павлюченко сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что национальная команда преодолела бы групповой этап ЧМ-2026, если бы участвовала в турнире.

Россиян не было в отборе чемпионата мира из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.

«Трудно сказать, чего добилась бы сборная России на чемпионате мира. Есть очень много африканских команд, но они, зараза, все хорошие и бьются. Можно посмотреть матч Португалии и Конго. Всем тяжело.

Думаю, сборная России вышла бы из группы, а дальше – не знаю. Вопрос в том, какие бы были соперники.

Считаю, наша сборная дала бы бой любой команде на чемпионате мира. А по результатам тяжело сказать, когда сборная не играет на таких турнирах», – сказал Павлюченко.