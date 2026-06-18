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Павлюченко сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Вчера, 23:48
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что национальная команда преодолела бы групповой этап ЧМ-2026, если бы участвовала в турнире.

Россиян не было в отборе чемпионата мира из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.

«Трудно сказать, чего добилась бы сборная России на чемпионате мира. Есть очень много африканских команд, но они, зараза, все хорошие и бьются. Можно посмотреть матч Португалии и Конго. Всем тяжело.

Думаю, сборная России вышла бы из группы, а дальше – не знаю. Вопрос в том, какие бы были соперники.

Считаю, наша сборная дала бы бой любой команде на чемпионате мира. А по результатам тяжело сказать, когда сборная не играет на таких турнирах», – сказал Павлюченко.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
  • Всего будет сыграно 104 матча.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман
Комментарии (1)
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Garrincha58
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Мы бы туда просто напросто не отобрались надо именно с этого начинать мечтатели хр....ы
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