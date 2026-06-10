Павлюченко выбрал главного фаворита ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.

На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.

«Мои фавориты чемпионата мира – Франция, Испания и Португалия.

Но мне кажется, что у французов все‑таки более длинная скамейка, чем у тех же испанцев, которые весь мундиаль будут играть одним и тем же составом. А португальцы, по моему мнению, несмотря на наличие молодых и талантливых игроков, все‑таки пока команда‑загадка.

Так что, на мой взгляд, французская сборная является главным претендентом на победу на мировом первенстве.

Что касается Англии, где я играл, то, хоть сборная и действительно прибавила в последние пару лет, все‑таки, как и Аргентина с Бразилией, вряд ли пройдeт дальше четвертьфинала.

Не знаю, у меня как-то нет веры в то, что англичане станут чемпионами мира», – заявил Павлюченко.