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  • Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче: «Я считаю, это нормально»

Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче: «Я считаю, это нормально»

Сегодня, 01:36
10

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что у него есть опыт участия в матче с заранее оговоренным результатом.

– На чемпионате мира Алжир и Австрия могут сыграть вничью, что позволит и тем, и другим выйти из группы J.

– Можно договориться сыграть и 5:5, и 6:6. Поиграть на голы. Внутри нашего чемпионата у меня такое случалось: это не было сдачей или покупкой, а просто договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в Премьер‑лиге.

С какой командой это было, не скажу. Тогда это было не Премьер‑лигой, а Высшей лигой, когда я делал свои первые шаги там (смеется). Я считаю, это нормально.

  • 44-летний Павлюченко на клубном уровне выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань», «Урал», московский «Арарат» и «Знамя Ногинск».
  • Он официально закончил карьеру в 2022 году.
  • Роман – 2-кратный обладатель Кубка России, бронзовый призер Евро-2008.
  • В составе сборной России форвард забил 21 гол и сделал 6 ассистов в 51 матче.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (10)
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Mirak92
1782436198
Высшая лига говоришь? спалился. Динамо ставрополь
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нейтральныйкакникто
1782437917
После такого высказывания, РФС наверное обязан провести расследование и вынести наказание!!!!
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slavа0508
1782440862
Ну вот и ********** клоун .
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Fin035
1782444482
Лишить его пенсии...
Ответить
biber.ru
1782448976
Для имбецилов, которыми изобилует футбол, это нормально.
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Garrincha58
1782451931
Спящий проснулся и признался(сериал Спящие-8)
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Plyash
1782455172
Это не договорняк , это не за деньги . Это по дружбе , по знакомству , сплошь и рядом . Спи спокойно , дружище Павлюченко .
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boris63
1782463654
Во гамнюк.
Ответить
Strige
1782463974
В Зените засуетились )))
Ответить
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