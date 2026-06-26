Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче: «Я считаю, это нормально»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что у него есть опыт участия в матче с заранее оговоренным результатом.
– На чемпионате мира Алжир и Австрия могут сыграть вничью, что позволит и тем, и другим выйти из группы J.
– Можно договориться сыграть и 5:5, и 6:6. Поиграть на голы. Внутри нашего чемпионата у меня такое случалось: это не было сдачей или покупкой, а просто договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в Премьер‑лиге.
С какой командой это было, не скажу. Тогда это было не Премьер‑лигой, а Высшей лигой, когда я делал свои первые шаги там (смеется). Я считаю, это нормально.
- 44-летний Павлюченко на клубном уровне выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань», «Урал», московский «Арарат» и «Знамя Ногинск».
- Он официально закончил карьеру в 2022 году.
- Роман – 2-кратный обладатель Кубка России, бронзовый призер Евро-2008.
- В составе сборной России форвард забил 21 гол и сделал 6 ассистов в 51 матче.
Источник: «Матч ТВ»