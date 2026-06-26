Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче: «Я считаю, это нормально»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что у него есть опыт участия в матче с заранее оговоренным результатом.

– На чемпионате мира Алжир и Австрия могут сыграть вничью, что позволит и тем, и другим выйти из группы J.

– Можно договориться сыграть и 5:5, и 6:6. Поиграть на голы. Внутри нашего чемпионата у меня такое случалось: это не было сдачей или покупкой, а просто договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в Премьер‑лиге.

С какой командой это было, не скажу. Тогда это было не Премьер‑лигой, а Высшей лигой, когда я делал свои первые шаги там (смеется). Я считаю, это нормально.