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  • Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго

Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго

Вчера, 00:29
3

Роман Павлюченко допустил вылет сборной Англии от Мексики в 1/8 финала чемпионата мира.

К такому выводу он пришел после тяжелейшей победы англичан над ДР Конго.

«За последние пару лет сборная Англии прибавила. До этого она мне вообще не нравилась, особо даже не интересовался ими.

Сейчас, может быть, поколение хорошее. Но если говорить про первое или, например, третье место на чемпионате мира, не думаю, что англичане до этого дойдут.

С Конго игра не самая яркая, следующие – мексиканцы. На мой взгляд, Мексика даже получше смотрится на этом чемпионате. Возможно, это будет последняя игра сборной Англии, если, конечно, Кейн не забьeт три в первом тайме.

Если не брать матч с Хорватией, пока они смотрятся очень слабо. Их игра не чемпионская, есть команды поинтереснее – Аргентина, Франция, даже та же Мексика», – сказал Павлюченко.

  • Англия обыграла ДР Конго со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • С Мексикой англичане встретятся 6 июля в 03:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира ДР Конго Англия Павлюченко Роман
Комментарии (3)
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алдан2014
1782959177
Кто заголовки..это прямо ..прямо звон в пустоту
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Давид59
1782970889
Заголовок похоже переведён с какого-то языка. С помощью Гугла. При чём тут "честно"?
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Garrincha58
1782973659
Кроме Франции никто на этом ЧМ не показывают достойную чемпиона игру, но футбол непредсказуем выиграть может любая это плей офф и конечно фортуна
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