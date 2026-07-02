Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго

Роман Павлюченко допустил вылет сборной Англии от Мексики в 1/8 финала чемпионата мира.

К такому выводу он пришел после тяжелейшей победы англичан над ДР Конго.

«За последние пару лет сборная Англии прибавила. До этого она мне вообще не нравилась, особо даже не интересовался ими.

Сейчас, может быть, поколение хорошее. Но если говорить про первое или, например, третье место на чемпионате мира, не думаю, что англичане до этого дойдут.

С Конго игра не самая яркая, следующие – мексиканцы. На мой взгляд, Мексика даже получше смотрится на этом чемпионате. Возможно, это будет последняя игра сборной Англии, если, конечно, Кейн не забьeт три в первом тайме.

Если не брать матч с Хорватией, пока они смотрятся очень слабо. Их игра не чемпионская, есть команды поинтереснее – Аргентина, Франция, даже та же Мексика», – сказал Павлюченко.