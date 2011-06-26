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Роман Павлюченко
Роман Павлюченко
Завершил карьеру
15 декабря 1981 (44)
#10 | Нападающий
188 см | 84 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
11 сентября
29
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
10 сентября
6
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго
2 июля
3
Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче: «Я считаю, это нормально»
26 июня
11
Павлюченко сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
18 июня
1
Павлюченко выбрал главного фаворита ЧМ-2026
10 июня
Павлюченко отреагировал на слова ван дер Ваарта о допинге у сборной России на Евро-2008
4 июня
33
«Наберу Бэйлу, Модричу, Чорлуке – поедем спасать ситуацию»: Павлюченко – о «Тоттенхэме»
23 мая
Павлюченко призвал российских игроков покидать страну
22 мая
16
Павлюченко жалеет о карьерных решениях: «Вот я дурак»
22 мая
30
Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
22 мая
20
«Спартак» не оправдал ожиданий Павлюченко
21 мая
12
Павлюченко назвал лучшего экс-партнера по команде
16 мая
1
Павлюченко – о легионерах «Спартака» в 2000-х годах: «По объявлению приглашали людоедов каких-то»
13 мая
1
Павлюченко назвал худшего легионера в истории «Спартака»: «Он воровал мои носки»
13 мая
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Павлюченко назвал идеального тренера для «Спартака»: «Футболисты должны бояться»
12 мая
5
Павлюченко предложил «Спартаку» тренера: «Вся страна хотела бы посмотреть»
12 мая
3
Павлюченко определил лучшего российского форварда
12 мая
4
Павлюченко объяснил, почему считает сезон «Спартака» провальным
10 мая
13
Павлюченко удивлен исходом полуфинала Лиги чемпионов
9 мая
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Павлюченко назвал условие для ухода Карседо из «Спартака»
9 мая
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Павлюченко ответил, сможет ли «Спартак» отыграться после поражения 2:5 от «Динамо»
16 марта
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Павлюченко выразил отношение к возвращению Дзюбы в «Спартак»
16 марта
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Павлюченко предостерег «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
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Павлюченко объяснил, почему «Спартак» пропустил 10 голов в 3 матчах
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Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
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Павлюченко ответил, когда посетит базу «Тоттенхэма»
25 февраля
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