Павлюченко объяснил, почему считает сезон «Спартака» провальным

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко подвел итоги сезона для московской команды.
«В РПЛ «Спартак» провалился. Теоретически команда еще может занять третье место. Но для красно-белых это все равно плохой результат.
«Спартак» должен бороться только за первое место», – сказал Павлюченко.
- «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 28 туров. На счету команды 48 очков.
- В двух оставшихся матчах красно-белые сыграют с «Рубином» и «Динамо Мх».
- Также «Спартак» дошел до суперфинала FONBET Кубка России, где встретится с «Краснодаром».
