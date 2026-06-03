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Новая информация о продлении контракта Барко со «Спартаком»

Вчера, 18:29
12

«Спартак» и полузащитник Эсекьель Барко близки к продлению контракта.

«Стороны проводят заключительную стадию переговоров и процесс согласования «некоторых деталей.

Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Спартаке», информация СМИ о том, что Барко через агента направил письмо в клуб с просьбой об аренде в Аргентину, не соответствует действительности», – написал источник.

  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1780502294
Не хочется очередную Санта Барбару разводить. Ждем следующую новость о продлении.
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...уефан
1780503476
...нет! Мы требуем продолжения этой трансферной оперы! Зря, что-ли половину наших за эти дни по скорой отвезли?)...
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Император Бомжей
1780503912
Ну ну, посмотрим))) источник кто?
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ScarlettOgusania
1780507133
собственно, другое и не ожидалось, все эти фейки с нищим Индепендьенте не "прокатили", Барко продлит контракт в Спартаке, несмотря на то, что источник метарейтинг...😇
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alefreddy
1780507653
скорее бы эта неопределенка закончилась
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