Новая информация о продлении контракта Барко со «Спартаком»

«Спартак» и полузащитник Эсекьель Барко близки к продлению контракта.

«Стороны проводят заключительную стадию переговоров и процесс согласования «некоторых деталей.

Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Спартаке», информация СМИ о том, что Барко через агента направил письмо в клуб с просьбой об аренде в Аргентину, не соответствует действительности», – написал источник.