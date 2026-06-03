Новая информация о продлении контракта Барко со «Спартаком»

«Спартак» и полузащитник Эсекьель Барко близки к продлению контракта.
«Стороны проводят заключительную стадию переговоров и процесс согласования «некоторых деталей.
Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Спартаке», информация СМИ о том, что Барко через агента направил письмо в клуб с просьбой об аренде в Аргентину, не соответствует действительности», – написал источник.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
Источник: Metaratings