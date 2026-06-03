Самедов уйдет из «Факела» вместе со спортивным директором

Старший селекционер Александр Самедов покинет «Факел» после окончания контракта 15 июня.

«Александр Сергеевич, спасибо за вашу работу, за неравнодушие, профессионализм и вклад в создание коллектива, который добился высоких результатов для воронежского футбола. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

«Это незабываемый опыт, который навсегда останется со мной. Спасибо всем, с кем довелось поработать, всем, кто помогал клубу идти вперeд. И хочу выразить уважение болельщикам клуба – вы особенные!» – сказал бывший полузащитник сборной России Самедов.

Также клуб заявил, что его покинет спортивный директор Кирилл Котов, отработавший в «Факеле» 6 лет.

«Это был очень непростой, но интересный этап карьеры. Хочу поблагодарить за работу всех сотрудников клуба – футболистов, тренеров, медицинский и административный штабы, офис. И, конечно, воронежских болельщиков, которых знает вся страна. Удачи, «Факелу» желаю только успехов!» – сказал Котов.