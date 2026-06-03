«Динамо» покинули 5 тренеров

Тренеры Роман Шаронов, Юрий Жирков, Алексей Радевич, Агустин Киильяборда и Хуан Франсиско Гомес завершили работу в «Динамо».

Они покинули клуб в связи с истечением срока контрактов.

«Благодарим всех специалистов за профессиональное отношение к делу и желаем успехов в дальнейшей карьере.

О дальнейших изменениях в тренерском штабе команды сообщим дополнительно», – говорится в сообщении клуба.

Шаронов и Жирков присоединились к «Динамо» в январе 2026 года в качестве ассистентов главного тренера, а Киильяборда и Гомес с зимних сборов отвечали за физическую подготовку команды. Радевич вошeл в тренерский штаб бело-голубых в июне 2023 года в качестве аналитика, а в 2026-м стал одним из ассистентов главного тренера.