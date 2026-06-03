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Ливай высказался о возможном уходе из «Спартака»

Вчера, 14:00
5

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба.

– Много говорят о твоeм будущем, что ты можешь покинуть команду, это правда?

– Сейчас у меня действующий контракт со «Спартаком». На этом всe, на данный момент больше ни о чeм не думаю. Я здесь и намерен доказывать. Я буду делать, что должен. Надеюсь, я ещe принесу пользу «Спартаку».

  • 28-летний Гарсия в прошедшем сезоне в 33 матчах за красно-белых 7 раз поразил ворота соперников и заработал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость тринидадца в 7 миллионов евро.
  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай
Комментарии (5)
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Бромантан
1780486791
Да кому он нужен с такой зп?
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oyabun
1780489757
В ответе Ливая ни слова не прозвучало про уход, но заголовок как всегда о другом.
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Свинолёт
1780490369
Вляпалась Ливая! )))
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рылы
1780494519
дубина доволен, что главцыган остаётся в тарасятнике!
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alefreddy
1780507776
хочется верить в лучшее
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