Ливай высказался о возможном уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба.
– Много говорят о твоeм будущем, что ты можешь покинуть команду, это правда?
– Сейчас у меня действующий контракт со «Спартаком». На этом всe, на данный момент больше ни о чeм не думаю. Я здесь и намерен доказывать. Я буду делать, что должен. Надеюсь, я ещe принесу пользу «Спартаку».
- 28-летний Гарсия в прошедшем сезоне в 33 матчах за красно-белых 7 раз поразил ворота соперников и заработал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость тринидадца в 7 миллионов евро.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Legalbet