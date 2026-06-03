Ливай высказался о возможном уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба.

– Много говорят о твоeм будущем, что ты можешь покинуть команду, это правда?

– Сейчас у меня действующий контракт со «Спартаком». На этом всe, на данный момент больше ни о чeм не думаю. Я здесь и намерен доказывать. Я буду делать, что должен. Надеюсь, я ещe принесу пользу «Спартаку».