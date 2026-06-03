Отец Сперцяна высказался о предложении из Саудовской Аравии

Мкртыч Сперцян, отец полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, подтвердил, что его сын имеет предложение из Саудовской Аравии.
При этом он опроверг информацию о том, что хавбек уже согласился на переход.
«Предложение есть. Пока думаем. Приоритет – Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем», – сказал Мкртыч Сперцян.
Ранее сообщалось, что «Аль‑Ахли» предложил игроку контракт на три года с зарплатой около 10 миллионов евро в год и бонусы.
- 25‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»