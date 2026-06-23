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  • Обращение Карседо к игрокам «Спартака» перед новым сезоном

Обращение Карседо к игрокам «Спартака» перед новым сезоном

23 июня, 13:59
9

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил перед футболистами своей команды с вступительной речью перед новым сезоном.

«Доброе утро, парни! Надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как отпраздновали победу [в Кубке России]. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап, у нас новые цели. И, как говорил Бабич, в следующем месяце нас ждут важные матчи и новый сезон.

Поэтому мы собрались здесь, чтобы усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух. Здесь [в Тарасовке] историческое место: Роман [Зобнин] сказал мне, что раньше часто здесь тренировался, даже я тренировал здесь 14 лет назад. Это важно для осознания истории нашего клуба», – сказал Карседо.

  • «Спартак» в минувшем сезоне победил в FONBET Кубке России, а в РПЛ занял 4-е место.
  • Новый чемпионат России стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
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...уефан
1782215103
..."Будьте готовы!" - вскинул руку Карседо. "Всегда готовы!" - салютнули спартачи!...
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FFR
1782220575
Посидели, по3,14здели и разошлись...)) Теперь всё это нужно осуществить в жизни, ожидания болельщиков большие.
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slavа0508
1782221420
Ждём . хорошей игры и победы ...
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k611
1782231070
Успехов в новом сезоне!
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zigbert
1782288850
Будем надеяться чтобы слова не расходились с делами.
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