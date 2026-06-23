Обращение Карседо к игрокам «Спартака» перед новым сезоном

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил перед футболистами своей команды с вступительной речью перед новым сезоном.

«Доброе утро, парни! Надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как отпраздновали победу [в Кубке России]. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап, у нас новые цели. И, как говорил Бабич, в следующем месяце нас ждут важные матчи и новый сезон.

Поэтому мы собрались здесь, чтобы усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух. Здесь [в Тарасовке] историческое место: Роман [Зобнин] сказал мне, что раньше часто здесь тренировался, даже я тренировал здесь 14 лет назад. Это важно для осознания истории нашего клуба», – сказал Карседо.