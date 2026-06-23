Черчесов: «Приду в «Спартак» и верну стиль»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов готов вернуться в «Спартак».
Об этом рассказал почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев.
«На кубковом матче «Спартака» против «Краснодара» мы сидели в компании со Станиславом Черчесовым и обсуждали стили игры. У краснодарцев он есть, а у «Спартака» – нет. Философией махачкалинского «Динамо» является прессинг по всему полю.
При обсуждении Черчесов сказал: «Муслимыч, приду в «Спартак» и верну их стиль», – сказал Гаджиев.
- Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах и привел команду к серебру РПЛ.
- В 2016-2021 годах тренер был в сборной России, довел ее до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.
- Черчесов принял «Ахмат» по ходу прошлого сезона на последнем месте РПЛ и поднял команду.
Источник: «Спорт-Экспресс»