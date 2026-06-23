Черчесов: «Приду в «Спартак» и верну стиль»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов готов вернуться в «Спартак».

Об этом рассказал почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев.

«На кубковом матче «Спартака» против «Краснодара» мы сидели в компании со Станиславом Черчесовым и обсуждали стили игры. У краснодарцев он есть, а у «Спартака» – нет. Философией махачкалинского «Динамо» является прессинг по всему полю.

При обсуждении Черчесов сказал: «Муслимыч, приду в «Спартак» и верну их стиль», – сказал Гаджиев.