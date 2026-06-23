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Черчесов: «Приду в «Спартак» и верну стиль»

23 июня, 11:55
11

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов готов вернуться в «Спартак».

Об этом рассказал почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев.

«На кубковом матче «Спартака» против «Краснодара» мы сидели в компании со Станиславом Черчесовым и обсуждали стили игры. У краснодарцев он есть, а у «Спартака» – нет. Философией махачкалинского «Динамо» является прессинг по всему полю.

При обсуждении Черчесов сказал: «Муслимыч, приду в «Спартак» и верну их стиль», – сказал Гаджиев.

  • Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах и привел команду к серебру РПЛ.
  • В 2016-2021 годах тренер был в сборной России, довел ее до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.
  • Черчесов принял «Ахмат» по ходу прошлого сезона на последнем месте РПЛ и поднял команду.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Бумбраш
1782205120
Кто тебя зовёт то в Спартак? Рыловна тоже много чего думает,а по факту дешевка
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Виктор-Губанков-yandex
1782205365
Спартаку не нужно возвращать стиль. Ему нужна стабильность.
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ScarlettOgusania
1782205469
философия днища из Махачкалы - автобус трехэтажный и игра в кость по всем игрокам соперников...🤬
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IVANRUS777
1782205820
Боже упаси!
Ответить
_Sasha_
1782211371
Нах твой стиль....
Ответить
subbotaspartak
1782212818
Слова...Слова...
Ответить
vitleon
1782217244
Уже приходил, хватит
Ответить
Good_win_ФКСМ
1782217321
не, пусть сидит себе там, где сидит... ну, на крайняк пусть идет распиливать откаты бо.мжарни..
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Айболид
1782219978
Да , стиля им явно не хватает .
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