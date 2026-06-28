«Ахмат» Черчесова разгромил европейский клуб

Грозненский «Ахмат» разгромил сербский ОФК из Белграда в товарищеском матче со счетом 3:0.

Встреча прошла 27 июня на стадионе «Радомир Антич» в сербском городе Ужице.

Нападающий грозненцев Эгаш Касинтура открыл счет уже на восьмой минуте, а на 29-й минуте оформил дубль. Третий мяч на 81-й минуте забил Алексей Касаджиков.