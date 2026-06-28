«Ахмат» Черчесова разгромил европейский клуб

Грозненский «Ахмат» разгромил сербский ОФК из Белграда в товарищеском матче со счетом 3:0.
Встреча прошла 27 июня на стадионе «Радомир Антич» в сербском городе Ужице.
Нападающий грозненцев Эгаш Касинтура открыл счет уже на восьмой минуте, а на 29-й минуте оформил дубль. Третий мяч на 81-й минуте забил Алексей Касаджиков.
- В завершившемся сезоне РПЛ «Ахмат» финишировал на девятом месте с 37 очками.
- Чемпионский титул завоевал «Зенит» (68 очков), вторым стал «Краснодар» (66), третьим – «Локомотив» (53).
- Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля.
Источник: «Бомбардир»