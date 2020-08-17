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    Радомир Антич

    Тренер
    Имя Радомир
    Фамилия Антич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 22 ноября 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сербия 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2011 Израиль 0 : 2 Сербия
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