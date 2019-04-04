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    Антич: «Золотой мяч» Модрича – абсурд. Он не отдает голевых передач и не забивает»

    Экс-главный тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич поделился мнением о полузащитнике сливочных Луке Модриче.

    «С каких пор лучший в мире распасовщик – это Модрич? Он только помогает. При таком раскладе абсурдно, что он выиграл «Золотой мяч» (в 2018 году – прим. «Бомбардира») и стал считаться лучшим игроком мира. Это просто бессмысленно.

    Он не отдает результативных передач и не забивает. Чтобы иметь авторитет, команде нужен игрок вроде Кевина Де Брюйне или Эдена Азара», – цитирует 70-летнего серба Marca.

    Антич также сказал, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в случае перехода в «Барселону» станет игроком запаса.

    • В прошлом году Модрич выиграл Лигу чемпионов и клубный ЧМ, а также стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии.
    • С двумя голами на турнире капитан хорватов получил приз лучшему игроку соревнования.
    • В текущем клубном сезоне 33-летний Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 40 играх всех турниров.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 01:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +997

      Бухбух 47 минут назад

      Антич всё правильно сказал. После ухода Роналду из Реала Модрич должен был взять функции лидера на себя. Что в итоге получилось - известно всем.

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      Рейтинг: +7452

      DeStar 1 час назад

      ну тогда зм яшину самое бесполезная в мире вещь. Он ведь не отдает и не забивает) что уж говорить о канаваро и условном зидане )
      Не спорю, что ЗМ модрчичу, возможно, был не самым адекватным. Но епрст. Я уверен, что каждый второй ЗМ выданный за всю историю имеет вопросы от одних и от других. То трофеев мало, то голов нет, то команда гг, то еще что.
      По факту модрич получил мяч за лч и за чм, где он тащил не супер мега сборную до финала, но он также делал это не в одиночку.. Но все же, конечно можно было дать мбаппе, или все же салаху? который ничего не выиграл и на чм провалился? Получил бы условный роналду кричали бы что на чм он порту так себе сыграла
      салах ничего не выиграл и на чм слился
      месси также остался с трофеями испании и на чм отсутствовал
      Мбаппе.. победа на чм, но там также побеждал гризман, варан( да еще с лч)
      Думаю модрич не был лучшим среди всех вариантов, но и худшим тоже.
      Ну и да) сербы не дружат с хорватами))

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      Рейтинг: +878

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Интересно, если Де Брюйне и Азара кинуть в Динамо Брянск, оно пробьется в ЛЧ?
      А вот с такими, как Модрич, системообразующими, запросто.

      0
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      Рейтинг: +230

      Vistavas 1 час назад

      Золотой мяч Модрича, мыльный пузырь, абсолютно не заслуженный. Да и сам Модрич, дутая фигура...

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      Рейтинг: +7452

      DeStar > Vistavas 1 час назад

      не соглашусь. Один из самых нераспиаренных и при этом топовых игроков мира.

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      Рейтинг: +12090

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Антич серьёзный специалист, после таких слов становится грустно.

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