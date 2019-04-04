Антич: «Золотой мяч» Модрича – абсурд. Он не отдает голевых передач и не забивает»

Антич всё правильно сказал. После ухода Роналду из Реала Модрич должен был взять функции лидера на себя. Что в итоге получилось - известно всем.
Экс-главный тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич поделился мнением о полузащитнике сливочных Луке Модриче.
«С каких пор лучший в мире распасовщик – это Модрич? Он только помогает. При таком раскладе абсурдно, что он выиграл «Золотой мяч» (в 2018 году – прим. «Бомбардира») и стал считаться лучшим игроком мира. Это просто бессмысленно.
Он не отдает результативных передач и не забивает. Чтобы иметь авторитет, команде нужен игрок вроде Кевина Де Брюйне или Эдена Азара», – цитирует 70-летнего серба Marca.
Антич также сказал, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в случае перехода в «Барселону» станет игроком запаса.
- В прошлом году Модрич выиграл Лигу чемпионов и клубный ЧМ, а также стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии.
- С двумя голами на турнире капитан хорватов получил приз лучшему игроку соревнования.
- В текущем клубном сезоне 33-летний Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 40 играх всех турниров.