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    Антич: «Если Гризманн перейдет в «Барселону», он окажется на скамейке запасных»

    Бывший главный тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич считает, что нападающему «матрасников» Антуану Гризманну не стоит переходить в каталонский клуб.

    Ранее появилась информация, что француз хочет присоединиться к сине-гранатовым в летнее трансферное окно, а руководство «Барселоны» рассматривает его приобретение.

    «Гризманн – плеймейкер, а «Барселона» играет без полузащитников. Если каталонцы подпишут Антуана, он окажется на скамейке, потому что ему не найдется места в команде.

    Мне кажется абсурдным, что ни один из трех больших испанских клубов никогда не задумывался о том, чтобы подписать лучшего распасовщика в мире, которым является никто иной, как Кевин Де Брюйне.

    С каких пор лучший в мире распасовщик – это Модрич? Он не делает результативных передач и не забивает голы. Вам нужны такие футболисты, как Де Брюйне, а не как Эден Азар, – игроки, которые заставляют играть других.

    «Барселоне» определенно не нужен Гризманн. «Реал»… возможно, мадридцам он нужен немного больше», – сказал Антич.

    • В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 41 матч, забил 19 голов и сделал девять результативных передач.
    • С 1 июля сумма отступных за 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +667

      SarJr 1 час назад

      Ну запасным не запасным, но с дембеле борьба за основу будет серьёзной

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