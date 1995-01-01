Антич: «Если Гризманн перейдет в «Барселону», он окажется на скамейке запасных»

Ну запасным не запасным, но с дембеле борьба за основу будет серьёзной
Бывший главный тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич считает, что нападающему «матрасников» Антуану Гризманну не стоит переходить в каталонский клуб.
Ранее появилась информация, что француз хочет присоединиться к сине-гранатовым в летнее трансферное окно, а руководство «Барселоны» рассматривает его приобретение.
«Гризманн – плеймейкер, а «Барселона» играет без полузащитников. Если каталонцы подпишут Антуана, он окажется на скамейке, потому что ему не найдется места в команде.
Мне кажется абсурдным, что ни один из трех больших испанских клубов никогда не задумывался о том, чтобы подписать лучшего распасовщика в мире, которым является никто иной, как Кевин Де Брюйне.
С каких пор лучший в мире распасовщик – это Модрич? Он не делает результативных передач и не забивает голы. Вам нужны такие футболисты, как Де Брюйне, а не как Эден Азар, – игроки, которые заставляют играть других.
«Барселоне» определенно не нужен Гризманн. «Реал»… возможно, мадридцам он нужен немного больше», – сказал Антич.
- В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 41 матч, забил 19 голов и сделал девять результативных передач.
- С 1 июля сумма отступных за 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.