Антич: «Если Гризманн перейдет в «Барселону», он окажется на скамейке запасных»

Бывший главный тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич считает, что нападающему «матрасников» Антуану Гризманну не стоит переходить в каталонский клуб.

Ранее появилась информация, что француз хочет присоединиться к сине-гранатовым в летнее трансферное окно, а руководство «Барселоны» рассматривает его приобретение.

«Гризманн – плеймейкер, а «Барселона» играет без полузащитников. Если каталонцы подпишут Антуана, он окажется на скамейке, потому что ему не найдется места в команде.

Мне кажется абсурдным, что ни один из трех больших испанских клубов никогда не задумывался о том, чтобы подписать лучшего распасовщика в мире, которым является никто иной, как Кевин Де Брюйне.

С каких пор лучший в мире распасовщик – это Модрич? Он не делает результативных передач и не забивает голы. Вам нужны такие футболисты, как Де Брюйне, а не как Эден Азар, – игроки, которые заставляют играть других.

«Барселоне» определенно не нужен Гризманн. «Реал»… возможно, мадридцам он нужен немного больше», – сказал Антич.