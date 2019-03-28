Гризманн хочет перейти в «Барселону» и готов пойти на понижение зарплаты

после голландцев ему там нечего делать..
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
Летом прошлого года француз отказался от перехода в каталонский клуб, который предлагал ему контракт на сумму 16 миллионов евро в год. Вместо этого футболист продлил договор с «Атлетико», который повысил ему зарплату до 23 миллионов за сезон.
Теперь Гризманн готов принять условия «Барселоны», предложенные ему прошлым летом. Но, по информации СМИ, сине-гранатовые больше не рассматривают кандидатуру французского форварда и сосредоточились на приобретении Луки Йовича из «Айнтрахта».
- Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году за 30 миллионов евро.
- В этом сезоне нападающий провел за мадридцев 39 матчей, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.
- Гризманн – чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции.