Гризманн хочет перейти в «Барселону» и готов пойти на понижение зарплаты

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

Летом прошлого года француз отказался от перехода в каталонский клуб, который предлагал ему контракт на сумму 16 миллионов евро в год. Вместо этого футболист продлил договор с «Атлетико», который повысил ему зарплату до 23 миллионов за сезон.

Теперь Гризманн готов принять условия «Барселоны», предложенные ему прошлым летом. Но, по информации СМИ, сине-гранатовые больше не рассматривают кандидатуру французского форварда и сосредоточились на приобретении Луки Йовича из «Айнтрахта».