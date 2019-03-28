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    Гризманн хочет перейти в «Барселону» и готов пойти на понижение зарплаты

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

    Летом прошлого года француз отказался от перехода в каталонский клуб, который предлагал ему контракт на сумму 16 миллионов евро в год. Вместо этого футболист продлил договор с «Атлетико», который повысил ему зарплату до 23 миллионов за сезон.

    Теперь Гризманн готов принять условия «Барселоны», предложенные ему прошлым летом. Но, по информации СМИ, сине-гранатовые больше не рассматривают кандидатуру французского форварда и сосредоточились на приобретении Луки Йовича из «Айнтрахта».

    • Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий провел за мадридцев 39 матчей, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Гризманн – чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3827

      84aivengo 15 минут назад

      после голландцев ему там нечего делать..

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      Рейтинг: +34

      roshka_1981 17 минут назад

      Думаю ты уже опоздал ) надо было вовремя переходить когда была возможность !!! Поезд ушел уже ))

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      Рейтинг: +801

      xColaz 22 минуты назад

      Пусть будет, на замены пригодится

      0
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      Рейтинг: +4581

      KLIM777 28 минут назад

      на лавке готов при этом сидеть?

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      Рейтинг: +202

      professor13 37 минут назад

      Поезд ушел как говорится

      0
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      Рейтинг: +64473

      Рубик Докоян 1 час назад

      Когда ты отказываешь такому клубу и потом делаешь комментарий после этого, то на повторное приглашение уже не стоит рассчитывать. Йович моложе, дешевле, перспективен и в Барсе может собраться очень сильный костяк из футболистов 19-22 -х лет с которым можно связывать будущее клуба на долгие годы.

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