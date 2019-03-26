Marca: «Барселона» отказалась о покупки Гризманна и сосредоточилась на Йовиче

«Барселона» исключила возможность приобретения нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

В последние недели представители француза связались с каталонским клубом, чтобы сообщить им о ситуации с контрактом футболиста, по которому сумма его отступных в период до июля 2019 года снизится с 200 миллионов евро до 120.

Несмотря на это, «Барселона» не намерена давать второй шанс Гризманну, который отказался от перехода в команду Эрнесто Вальверде летом прошлого года. Руководство сине-гранатовых закрыло вопрос о покупке нападающего.

Теперь главной трансферной целью каталонцев будет форвард «Айнтрахта» Лука Йович. Представители «Барселоны» наблюдали за игрой 21-летнего футболиста в отборочном матче к Евро-2020 между Португалией и Сербией (1:1).