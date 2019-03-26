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    Marca: «Барселона» отказалась о покупки Гризманна и сосредоточилась на Йовиче

    «Барселона» исключила возможность приобретения нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    В последние недели представители француза связались с каталонским клубом, чтобы сообщить им о ситуации с контрактом футболиста, по которому сумма его отступных в период до июля 2019 года снизится с 200 миллионов евро до 120.

    Несмотря на это, «Барселона» не намерена давать второй шанс Гризманну, который отказался от перехода в команду Эрнесто Вальверде летом прошлого года. Руководство сине-гранатовых закрыло вопрос о покупке нападающего.

    Теперь главной трансферной целью каталонцев будет форвард «Айнтрахта» Лука Йович. Представители «Барселоны» наблюдали за игрой 21-летнего футболиста в отборочном матче к Евро-2020 между Португалией и Сербией (1:1).

    • В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 39 встреч, забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач.
    • На счету Йовича 22 гола и семь передач в 36-ти играх за «Айнтрахт».
    • Transfermarkt оценивает стоимость серба в 55 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7358

      DeStar 58 минут назад

      барсе гризман нафиг не нужен

      1
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      Рейтинг: +11787

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Повезло Гризманну.

      1
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      Рейтинг: +2338

      dinar7777dinar 1 час назад

      да нахрен нужен этот гризман ! у него был шанс он его про е пал. пусть сидит в своем атлетико.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +64046

      Рубик Докоян 1 час назад

      И правильно делает Барса. Моложе, дешевле и большие перспективы у Йовича. У Гризмана был шанс, он им не воспользовался и дал ещё свой комментарий, почему отказался от перехода. Теперь пусть ищет другой клуб, который его купит за эти деньги и предложит хорошую "личку".

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