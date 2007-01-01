ESPN: Бартомеу обсуждает с руководством «Барселоны» целесообразность покупки Гризманна

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ведет дискуссии с руководством клуба о том, стоит ли покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна этим летом, сообщает ESPN.

В то время как управленческая структура каталонцев в лице футбольного директора Пепа Сегуры, технического секретаря Эрика Абидаля и его помощника Рамона Планеса настаивают на том, что приобретение француза не является приоритетом на следующий сезон, Бартомеу заинтересован в трансфере 28-летнего футболиста.

Трансферный отдел сине-гранатовых уверен в том, что Гризманн не соответствует профилю форварда, которого ищет клуб, в отличие от Луки Йовича из «Айнтрахта», за которым каталонцы внимательно следят.