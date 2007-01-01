Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    ESPN: Бартомеу обсуждает с руководством «Барселоны» целесообразность покупки Гризманна

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ведет дискуссии с руководством клуба о том, стоит ли покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна этим летом, сообщает ESPN.

    В то время как управленческая структура каталонцев в лице футбольного директора Пепа Сегуры, технического секретаря Эрика Абидаля и его помощника Рамона Планеса настаивают на том, что приобретение француза не является приоритетом на следующий сезон, Бартомеу заинтересован в трансфере 28-летнего футболиста.

    Трансферный отдел сине-гранатовых уверен в том, что Гризманн не соответствует профилю форварда, которого ищет клуб, в отличие от Луки Йовича из «Айнтрахта», за которым каталонцы внимательно следят.

    • Ранее стало известно, что Гризманн выразил желание перейти в «Барселону» и согласился ради этого на понижение зарплаты.
    • Этим летом сумма отступных за Гризманна уменьшится с 200 до 120 миллионов.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64635

      Рубик Докоян 39 минут назад

      Убедят футбольные профи президента клуба или надо будет подключать Месси, чтобы Бартомеу не носился с этой идеей, а доверился профессионалам.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru