ESPN: Бартомеу обсуждает с руководством «Барселоны» целесообразность покупки Гризманна

Убедят футбольные профи президента клуба или надо будет подключать Месси, чтобы Бартомеу не носился с этой идеей, а доверился профессионалам.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ведет дискуссии с руководством клуба о том, стоит ли покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна этим летом, сообщает ESPN.
В то время как управленческая структура каталонцев в лице футбольного директора Пепа Сегуры, технического секретаря Эрика Абидаля и его помощника Рамона Планеса настаивают на том, что приобретение француза не является приоритетом на следующий сезон, Бартомеу заинтересован в трансфере 28-летнего футболиста.
Трансферный отдел сине-гранатовых уверен в том, что Гризманн не соответствует профилю форварда, которого ищет клуб, в отличие от Луки Йовича из «Айнтрахта», за которым каталонцы внимательно следят.
- Ранее стало известно, что Гризманн выразил желание перейти в «Барселону» и согласился ради этого на понижение зарплаты.
- Этим летом сумма отступных за Гризманна уменьшится с 200 до 120 миллионов.