Зидан: «Антич сказал, что Модрич не заслужил «Золотой мяч»? Мне жаль людей, которые говорят такое»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об интервью Радомира Антича о Луке Модриче.

Экс-главный тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» сказал, что хорват не заслужил «Золотой мяч»-2018, потому что не отдает результативных передач и не забивает.

«Люди вправе говорить то, что считают нужным. Но мне жаль тех, кто говорит такое.

[Модрич] заслужил «Золотой мяч», заработал его своим мастерством и отношением к делу. Если кто-то думает иначе – извините.

Результативность? Уже в следующем сезоне посмотрим, как мы сможет продвинуться в этом компоненте. В этом году у нас были проблемы с завершением атак. Будем меняться», – цитирует француза beIN.