Зидан: «Антич сказал, что Модрич не заслужил «Золотой мяч»? Мне жаль людей, которые говорят такое»

Об игре обладателя ЗМ лучше всего говорит статистика в текущем сезоне. В 2019 году Модрича, кажется, даже не будет в расширенном списке претендентов на ЗМ.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об интервью Радомира Антича о Луке Модриче.
Экс-главный тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» сказал, что хорват не заслужил «Золотой мяч»-2018, потому что не отдает результативных передач и не забивает.
«Люди вправе говорить то, что считают нужным. Но мне жаль тех, кто говорит такое.
[Модрич] заслужил «Золотой мяч», заработал его своим мастерством и отношением к делу. Если кто-то думает иначе – извините.
Результативность? Уже в следующем сезоне посмотрим, как мы сможет продвинуться в этом компоненте. В этом году у нас были проблемы с завершением атак. Будем меняться», – цитирует француза beIN.
- Зидан вернулся в «Реал» в марте после 9 месяцев перерыва. Под руководством Сантьяго Солари сливочные вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Испании. После 30 туров Примеры команда занимает 3 место в таблице, отставая на 5 очков от «Атлетико» и на 12 от «Барселоны».
- В 2018 году Модрич выиграл Лигу чемпионов, клубный ЧМ и серебро чемпионата мира в составе сборной Хорватии. По итогам ЧМ-2018 автор двух голов получил приз лучшему игроку турнира.
- В текущем клубном сезоне 33-летний футболист забил 4 мяча и отдал 7 ассистов в 40 матчах всех турниров.
- Антич также раскритиковал возможный переход нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».