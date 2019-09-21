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    Сантьяго Солари

    Тренер
    Имя Сантьяго
    Фамилия Солари
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 7 октября 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реал 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2019 Барселона 1 : 1 Реал
    27.02.2019 Реал 0 : 3 Барселона
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