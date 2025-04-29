Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Аргентина
7 октября 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Стало известно, кто возглавит «Реал» на клубном ЧМ
2025.04.29 15:03
3
Названы три кандидата, которые могут возглавить «Реал» после Анчелотти
2025.04.28 08:32
7
В «Реале» разработали план на клубный ЧМ на случай увольнения Анчелотти
2025.04.22 20:40
1
Названы кандидаты на замену Анчелотти в «Реале»
2025.04.21 21:32
3
В «Реале» верят в Анчелотти, но рассматривают двух тренеров на замену итальянцу
2024.11.06 20:20
4
AS: Солари – фаворит на пост главного тренера «Интер» Майами
2019.09.21 07:49
Солари разочарован поступком «Реала». Он надеялся доработать до конца сезона
2019.03.28 15:18
10
Marca: сегодня «Реал» объявит об увольнении Солари и назначит Зидана
2019.03.11 17:43
9
Солари инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении Иско
2019.03.11 06:58
6
Солари – о волевой победе над «Вальядолидом»: «Доволен результатом. Есть повод гордиться командой»
2019.03.11 06:24
1
Бензема: «Мы все с Солари. Команда сплоченная»
2019.03.11 02:06
2
Солари: «Ситуацию с Иско решим внутри клуба. Чтобы играть, нужно поддерживать форму»
2019.03.10 09:51
3
Солари – о скором увольнении из «Реала»: «Для меня большая честь служить этому клубу»
2019.03.09 17:31
72
Солари опоздал на пресс-конференцию перед матчем с «Вальядолидом»
2019.03.09 16:35
1
Telemadrid: «Реал» объявит о назначении Моуринью в ближайшие дни
2019.03.08 09:58
23
Солари – о возможной отставке: «Я не собираюсь сдаваться»
2019.03.06 09:33
7
Фото
Солари заменил Лукаса в первом тайме матча с «Аяксом». Игрок уходил с поля с натянутой на лицо майкой
2019.03.05 23:58
5
Солари – о возвращении Моуринью в «Реал»: «У клуба кандидатов больше, чем у Джулии Робертс»
2019.03.04 22:10
1
AS: Солари покинет «Реал», если не выиграет Лигу чемпионов. Его могут заменить Лев, Покеттино или Аллегри
2019.03.04 18:18
8
Marca: игроки «Реала» недовольны Солари из-за Бэйла
2019.03.04 08:42
12
Солари: «ЛЧ – единственный шанс «Реала» в сезоне? Мы не сдадимся и в Примере»
2019.03.03 07:58
4
«Реал» проиграл 3 домашних матча подряд. Впервые за 15 лет
2019.03.03 06:59
2
Солари: «Мы должны были забивать «Барселоне» и выходить в финал»
2019.02.28 01:57
14
Солари: «Бэйл принес «Реалу» победу. Он может праздновать свой гол, как пожелает»
2019.02.25 15:46
1
Солари – про дополнительный день отдыха «Барселоны» перед матчем Кубка: «Календарь забавный»
2019.02.23 17:18
7
Перес и Солари 2 часа обсуждали ситуацию в «Реале»
2019.02.20 21:25
4
Солари – об умышленной карточке Рамоса: «Ему задали вопрос с подвохом. Но он все объяснил»
2019.02.16 18:52
2
Солари: «Мы верим VAR и судьям»
2019.02.14 07:50
102
Солари: «Реал» находится в прекрасной форме»
2019.02.09 00:12
Солари: «У «Реала» были голевые моменты в обоих таймах матча с «Барселоной»
2019.02.07 07:35
10
1
2
3
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
2
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
1
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
2
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+