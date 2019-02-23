Солари – про дополнительный день отдыха «Барселоны» перед матчем Кубка: «Календарь забавный»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 25-го тура Примеры против «Леванте» и от полуфинала Кубка Испании с «Барселоной».

О матче с «Леванте»

Мы готовимся к каждому матчу и играем с максимальной отдачей. «Леванте» – это очень быстрая команда, и она это показала в матчах с нами. Нужно включиться с первой минуты. Нужна агрессия при игре без мяча, а с мячом нужно искать свои шансы.

О дополнительном дне отдыха «Барселоны» перед матчем Кубка

Календарь забавный. Обстоятельства зависят не от нас, но мы собираемся принять этот сложный вызов.

О возможной дисквалификации Рамоса в ЛЧ

Эту ситуацию прояснили ранее. У нас нет сомнений по этому поводу. Рамос сам также все разъяснил.