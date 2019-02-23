Солари – про дополнительный день отдыха «Барселоны» перед матчем Кубка: «Календарь забавный»

Ой да харэ ныть, 2 дня отдыха - нормально, на леванте выставляй состав попроще, вон бэйла выпускай) одриоссолу, себальоса, начо, дай отдых варану, модричу, карве, марсело , разнылся. Хорошо ,что это леванте. с ним у реала шанс есть справится и таким составом =) может быть, ... не уверен.. надеюсь)
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 25-го тура Примеры против «Леванте» и от полуфинала Кубка Испании с «Барселоной».
О матче с «Леванте»
Мы готовимся к каждому матчу и играем с максимальной отдачей. «Леванте» – это очень быстрая команда, и она это показала в матчах с нами. Нужно включиться с первой минуты. Нужна агрессия при игре без мяча, а с мячом нужно искать свои шансы.
О дополнительном дне отдыха «Барселоны» перед матчем Кубка
Календарь забавный. Обстоятельства зависят не от нас, но мы собираемся принять этот сложный вызов.
О возможной дисквалификации Рамоса в ЛЧ
Эту ситуацию прояснили ранее. У нас нет сомнений по этому поводу. Рамос сам также все разъяснил.
- Матч с «Леванте» пройдет завтра, 24 февраля.
- «Барселона» проведет свой матч тура сегодня.
- Кубковая игра между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 27 февраля.