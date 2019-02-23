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    Солари – про дополнительный день отдыха «Барселоны» перед матчем Кубка: «Календарь забавный»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 25-го тура Примеры против «Леванте» и от полуфинала Кубка Испании с «Барселоной».

    О матче с «Леванте»

    Мы готовимся к каждому матчу и играем с максимальной отдачей. «Леванте» – это очень быстрая команда, и она это показала в матчах с нами. Нужно включиться с первой минуты. Нужна агрессия при игре без мяча, а с мячом нужно искать свои шансы.

    О дополнительном дне отдыха «Барселоны» перед матчем Кубка

    Календарь забавный. Обстоятельства зависят не от нас, но мы собираемся принять этот сложный вызов.

    О возможной дисквалификации Рамоса в ЛЧ

    Эту ситуацию прояснили ранее. У нас нет сомнений по этому поводу. Рамос сам также все разъяснил.

    • Матч с «Леванте» пройдет завтра, 24 февраля.
    • «Барселона» проведет свой матч тура сегодня.
    • Кубковая игра между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 27 февраля.

    Источник: Marca

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    23.02.2019 17:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 24 февраля 2019, 02:26

      Ой да харэ ныть, 2 дня отдыха - нормально, на леванте выставляй состав попроще, вон бэйла выпускай) одриоссолу, себальоса, начо, дай отдых варану, модричу, карве, марсело , разнылся. Хорошо ,что это леванте. с ним у реала шанс есть справится и таким составом =) может быть, ... не уверен.. надеюсь)

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 23 февраля 2019, 23:01

      Солари да ты сам забавный

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 21:54

      Как бы не было трудно ,календарь в Испании переделывать не будут.

      0
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      Рейтинг: +40

      Marshmello 23 февраля 2019, 19:19

      Реалу крышка

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 февраля 2019, 18:49

      На ЧМ тоже получается у одной команды, вышедшей из полуфинала в финал, на один день больше отдых..уже давно причём так.. И не слышал, чтобы кто-то сильно жаловался на это..
      Под реал что ли его составлять.. Кому то в этом сезоне повезло, кому то в следующем..

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      Рейтинг: +906

      Football06 23 февраля 2019, 18:17

      Ну да ..Когда У Барсы тоже самое было молчали а щас начнутся отгворки мол они отдыхали на день дольше ..для топ клуба не важен календарь ,не стоит смотреть сколько отдыхал соперник надо возложить надежды на себя и играть и показывать свой уровень а не плакать по всяким причинам

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 17:21

      Всегда кто-нибудь будет недоволен календарём для своей команды.

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