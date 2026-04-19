Захарян выиграл 1-й трофей в карьере

«Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании. Это означает, что полузащитник Арсен Захарян взял первый трофей в карьере.

Несмотря на то что россиянин пропускал финал с «Атлетико», он получил медаль, поскольку участвовал в турнире.