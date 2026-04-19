Захарян выиграл 1-й трофей в карьере

19 апреля, 00:59
21

«Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании. Это означает, что полузащитник Арсен Захарян взял первый трофей в карьере.

Несмотря на то что россиянин пропускал финал с «Атлетико», он получил медаль, поскольку участвовал в турнире.

  • Из восьми матчей Кубка Захарян провeл четыре, забив один мяч. В финале Захарян не смог сыграть из-за расстройства желудка.
  • В этом сезоне Захарян отличился одним забитым мячом в 20 играх. Он не выходит на поле почти месяц – с 20 марта.
  • «Сосьедад» купил Арсена у «Динамо» летом 2023 года.

Еще по теме:
В «Сосьедаде» объяснили, почему не взяли Захаряна на финал Кубка Испании 4
Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина 11
В «Сосьедаде» ответили на вопрос о будущем Захаряна
Испания. Кубок Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (21)
Foxitkuban
1776572624
Поздравляю!
Ответить
Oldtrafford83
1776574356
С почином и что в новом сезоне без травм!!!
Ответить
Garrincha58
1776576676
Его даже в заявке не было интересно сколько минут он сыграл в кубке ранее
Ответить
СильныйМозг
1776577159
Без Захаряна Реал Сосьедад не Реал Сосьедад!
Ответить
Semenycch
1776580362
Как испанские болельщики футбола этому рады, словами не передать!
Ответить
aaaaahhhh
1776582754
ага выиграл, Жопой на скамейке...
Ответить
ScarlettOgusania
1776582788
если бы не Захарян, то Сосьедад пролетел мимо Кубка...)))
Ответить
Император 1
1776587876
Поздравляю, но он ничего для этого не сделал
Ответить
Антрацитовый волхв
1776589378
А сам-то он для этого что-то сделал?
Ответить
odessakmv
1776614327
Да, он посодействовал... Во-время обосрался, иначе не видать бы им трофея, если бы его, не дай Бог, на поле выпустили.. Так, что отцепитесь от хитрого ары - заслужил!!
Ответить
Главные новости
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
9
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
4
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
7
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Все новости
Все новости
Раскрыта реакция Захаряна на пропуск победного финала Кубка Испании
Вчера, 22:33
1
Не бравший Кубок Испании Мостовой отреагировал на наличие этого трофея у Захаряна
19 апреля
Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»
19 апреля
8
Захаряну отказали в причастности к трофею «Сосьедада»
19 апреля
5
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании
19 апреля
1
Захаряну посочувствовали после первого трофея в карьере
19 апреля
1
Захарян выиграл 1-й трофей в карьере
19 апреля
21
Кубок Испании. «Сосьедад» в серии пенальти победил «Атлетико» и взял трофей
19 апреля
5
В «Сосьедаде» объяснили, почему не взяли Захаряна на финал Кубка Испании
18 апреля
7
Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина
17 апреля
11
Команда Захаряна сыграет в финале Кубка Испании
5 марта
ФотоГризманн посмеялся над «Барселоной» после ее вылета из Кубка Испании: «Слишком жестко, да?»
4 марта
Флик прокомментировал вылет «Барсы» из Кубка Испании после 3:0 с «Атлетико»
4 марта
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из турнира
4 марта
3
Рафинья оценил шансы «Барселоны» выйти в финал Кубка Испании после 0:4 от «Атлетико»
3 марта
Флик готовит «революцию» к ответному матчу с «Атлетико»
14 февраля
1
Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»
14 февраля
Ямаль оскорблял игрока «Атлетико» во время матча
14 февраля
ФотоСимеоне подкалывал Ямаля во время игры «Атлетико» с «Барселоной»
13 февраля
2
Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»
13 февраля
Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»
13 февраля
Флик прокомментировал 0:4 «Барсы» с «Атлетико»
13 февраля
1
⚡️ Кубок Испании. «Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале – 4:0!
13 февраля
17
Реакция Генича на погром «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании
13 февраля
2
Кубок Испании. «Сосьедад» без Захаряна выиграл первый полуфинал у «Атлетика»
12 февраля
1
ФотоОпределились полуфинальные пары Кубка Испании
6 февраля
2
ФотоСтали известны все полуфиналисты Кубка Испании
6 февраля
ФотоВратарь «Барселоны» привез нелепейший угловой, забыв про правила
4 февраля
