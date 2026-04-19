Захарян выиграл 1-й трофей в карьере

«Реал Сосьедад» стал обладателем Кубка Испании. Это означает, что полузащитник Арсен Захарян взял первый трофей в карьере.
Несмотря на то что россиянин пропускал финал с «Атлетико», он получил медаль, поскольку участвовал в турнире.
- Из восьми матчей Кубка Захарян провeл четыре, забив один мяч. В финале Захарян не смог сыграть из-за расстройства желудка.
- В этом сезоне Захарян отличился одним забитым мячом в 20 играх. Он не выходит на поле почти месяц – с 20 марта.
- «Сосьедад» купил Арсена у «Динамо» летом 2023 года.
