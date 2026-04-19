Не бравший Кубок Испании Мостовой отреагировал на наличие этого трофея у Захаряна

Бывший футболит «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал первый трофей Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Он в команде и как все игроки будет обладателем Кубка Испании. Да, Арсен играл на каких-то стадиях. Но так бывает, что побеждаешь в финале, не находясь в составе. Сафонов в прошлом сезоне так взял 3 трофея, находясь в запасе. Арсен рад, но понимает, что не играл.

Поэтому не стал бы излишне уделять внимание его победе. Ему можно быть довольным тем, что он просто находится в этой команде и в этом футболе существует», – сказал Мостовой.