Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина

Российский полузащитник Арсен Захарян не поможет «Реал Сосьедаду» в финальном матче Кубка Испании-2025/26.
22-летнего футболиста нет в заявке команды из Сан-Себастьяна на игру с мадридским «Атлетико».
Mundo Deportivo сообщает, что Захарян пропустит финал из-за острого гастроэнтерита.
- «Сосьедад» и «Атлетико» разыграют Кубок Испании в субботу, 18 апреля, в 22:00 мск.
- В этом сезоне Захарян отличился одним забитым мячом в 20 играх. Он не выходит на поле почти месяц – с 20 марта.
Источник: твиттер «Реал Сосьедада»