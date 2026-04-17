Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина

Российский полузащитник Арсен Захарян не поможет «Реал Сосьедаду» в финальном матче Кубка Испании-2025/26.

22-летнего футболиста нет в заявке команды из Сан-Себастьяна на игру с мадридским «Атлетико».

Mundo Deportivo сообщает, что Захарян пропустит финал из-за острого гастроэнтерита.