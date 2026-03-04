Флик прокомментировал вылет «Барсы» из Кубка Испании после 3:0 с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча с «Атлетико».

Каталонская команда победила в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 3:0.

«Барса» вылетела из турнира, поскольку в первой игре проиграла со счетом 0:4.

«Все игроки отдали все силы и провели фантастический матч. Просто четвертый гол не случился, так бывает.

У меня ощущение, что если мы будем проводить больше таких матчей, нас будет не остановить.

У нас новые травмы, я этому не рад, это нехорошо. Нам придется поговорить с медицинской командой, с тренерами по физической подготовке: как мы можем предотвратить травмы трех игроков за одну неделю?» – сказал Флик.