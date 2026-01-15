⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа

«Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» в 1/8 финала.

Мадридцы уступили команде, которая идет на 17-м месте в Сегунде.

«Реалу» дважды по ходу встречи удалось отыграться, но на гол, забитый на 94-й минуте, они ответить уже не успели.

Столичная команда потерпела поражение в дебютном матче нового главного тренера Альваро Арбелоа, сменившего Хаби Алонсо.