⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа

«Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» в 1/8 финала.
Мадридцы уступили команде, которая идет на 17-м месте в Сегунде.
«Реалу» дважды по ходу встречи удалось отыграться, но на гол, забитый на 94-й минуте, они ответить уже не успели.
Столичная команда потерпела поражение в дебютном матче нового главного тренера Альваро Арбелоа, сменившего Хаби Алонсо.
Испания. Кубок. 1/8 финала
Альбасете - Реал - 3:2 (1:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Вильяр, 42; 1:1 - Ф. Мастантуоно, 45+3; 2:1 - Х. Бетанкор, 82; 2:2 - Г. Гарсия, 90+1; 3:2 - Х. Бетанкор, 90+4.
Источник: «Бомбардир»