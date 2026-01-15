Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа

⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа

Сегодня, 00:58
14

«Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» в 1/8 финала.

Мадридцы уступили команде, которая идет на 17-м месте в Сегунде.

«Реалу» дважды по ходу встречи удалось отыграться, но на гол, забитый на 94-й минуте, они ответить уже не успели.

Столичная команда потерпела поражение в дебютном матче нового главного тренера Альваро Арбелоа, сменившего Хаби Алонсо.

Испания. Кубок. 1/8 финала
Альбасете - Реал - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Вильяр, 42; 1:1 - Ф. Мастантуоно, 45+3; 2:1 - Х. Бетанкор, 82; 2:2 - Г. Гарсия, 90+1; 3:2 - Х. Бетанкор, 90+4.
Календарь турнира

Еще по теме:
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо 1
Реакция Абаскаля на увольнение Алонсо из «Реала»
Стали известны подробности контракта Арбелоа с «Реалом»
Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Альбасете
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1768428148
Красавцы))
Ответить
Октавиус
1768428370
Перец в отставку! Спасибо за все победы, но пересидел дед и всё начало рушиться
Ответить
Semenycch
1768431708
Я с начала спортивного террора против России перестал смотреть чемпионат Испании, но по моему это поражение очень смешное! :)
Ответить
Snek
1768439835
По ходу проблема была не в Хаби Алонсо..
Ответить
Niklas80
1768445902
Воротник у Реала днище еще то.
Ответить
Император Бомжей
1768447113
Ребятки не пришли в себя после Барселоны и супер финала)) Откисли от кубка, как и ПСЖ кстати Никогда не ставлю на кубок, там вечно дичь происходит
Ответить
Max-Min-vkontakte
1768451489
не, ну пора уже Арбелоа увольнять..)
Ответить
САНЁК17
1768452107
А вратарь был дыркой, простых мячей пропускал
Ответить
Oldtrafford83
1768453614
Наверное Арбелоа переписывался с Флетчером перед матчем)))
Ответить
Damir07
1768460155
Оооо это только начало друзья Ну как в здравом уме такого тренера упускать можно было Самый дорогой клуб в мире клуб стоимостью 15 миллиардов долларов проигрывает клубу из третей лиги это позор после этого пов....
Ответить
Главные новости
Состав «Спартака» на 1-й сбор: 2 игрока основы вне списка
09:17
4
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
09:06
1
Гибель воспитанника ЦСКА, санкции ФИФА против клуба РПЛ, позорное поражение «Реала» и другие новости
02:00
Определился второй финалист Кубка Африки
01:48
1
⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
00:58
14
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
00:56
1
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
00:32
3
Карседо ответил Дзюбе, назвавшему Эмери «тренеришкой»
00:24
6
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
Вчера, 23:47
«Динамо» согласовало покупку бразильского защитника: подробности
Вчера, 23:35
1
Все новости
Все новости
«Реал» проиграл команде, которая дешевле в 93 раза
08:46
Мостовой оценил провал Захаряна в Кубке Испании
Вчера, 22:55
2
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
Вчера, 01:53
3
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января
Тренер «Реала» прокомментировал победу 3:2 в матче с командой третьего дивизиона
2025.12.18 11:28
2
Кубок Испании. «Реал» с трудом прошел «Талаверу», дважды пропустив от команды из 3-го дивизиона
2025.12.18 00:56
Кубок Испании. «Барселона» вышла в 1/8 финала, одолев команду из 3-го дивизиона
2025.12.17 01:21
1
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
«Гвадалахара» потроллила «Барселону» перед матчем Кубка Испании
2025.12.16 19:57
Захарян забил первый гол в сезоне
2025.10.29 00:12
5
Защитник «Реала» назвал судью матча с «Барселоной» сукиным сыном
2025.04.27 19:58
2
Защитник «Реала» принес извинения судье
2025.04.27 17:25
1
Клубное ТВ «Реала» возмущено судейством в Эль Класико: «Мы не должны верить марионеткам»
2025.04.27 10:44
3
ФотоРюдигера могут дисквалифицировать на 12 матчей за поведение в Эль Класико
2025.04.27 09:56
5
Флик прокомментировал 3:2 «Барсы» с «Реалом» в финале Кубка Испании
2025.04.27 06:21
1
Мбаппе побил достижение Роналду в «Реале»
2025.04.27 06:10
Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Барсы»
2025.04.27 05:50
3
Трех игроков «Реала» удалили в концовке матча с «Барселоной»
2025.04.27 05:39
Кубок Испании. «Барселона» добилась волевой победы над «Реалом» в финале (3:2), забив решающий гол на 116-й минуте
2025.04.27 01:46
19
Самый дорогой игрок мира травмировался в Эль Класико
2025.04.27 01:05
2
Мбаппе впервые в карьере забил со штрафного – в Эль Класико
2025.04.27 00:38
3
ВидеоФанаты «Барселоны» сожгли майку Мбаппе перед Эль Класико
2025.04.26 21:45
1
Стало известно, сыграет ли Мбаппе вечером в Эль Класико
2025.04.26 14:19
1
Ловчев ответил, кто победит в матче «Барселона» – «Реал»
2025.04.26 10:11
1
Реакция Генича на планы «Реала» бойкотировать Эль Класико
2025.04.26 09:07
4
Заявление «Реала» на фоне информации о бойкоте Эль Класико
2025.04.26 00:02
3
Стал известен соперник «Барселоны» по финалу Кубка Испании в случае бойкота «Реала»
2025.04.25 22:54
Эль Класико может не состояться завтра из-за бойкота «Реала»
2025.04.25 20:36
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 