«Урал» принял меры в отношении футболиста, обвиняемого в убийстве

Президент «Урала» Григорий Иванов сделал заявление о действиях клуба в отношении игрока второй команды Даниила Секача.
- 20-летний футболист задержан по подозрению в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы.
- Он признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.
- Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об аресте обвиняемого.
«Клубу в этой ситуации делать нечего. Что-то определить может только суд. У нас действующий контракт с ним, а играть он сейчас не будет.
Мы еще не знаем, осудят его или нет и что вообще происходит. Сейчас его нет на работе, мы поставим ему «минусы», и он не будет получать зарплату.
Отцепить его от команды мы, скорее всего, и не можем, потому что у него контракт действующий, надо консультироваться с нашими юристами», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
- 20-летний Секач в прошлом году провел 14 матчей за «Урал-2» во Второй лиге.
- Ранее он выступал за юношеские команды «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и УОР №5 «Мастер-Сатурн».
Источник: «Р-Спорт»