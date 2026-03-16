«Урал» принял меры в отношении футболиста, обвиняемого в убийстве

Президент «Урала» Григорий Иванов сделал заявление о действиях клуба в отношении игрока второй команды Даниила Секача.

20-летний футболист задержан по подозрению в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы.

Он признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.

Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об аресте обвиняемого.

«Клубу в этой ситуации делать нечего. Что-то определить может только суд. У нас действующий контракт с ним, а играть он сейчас не будет.

Мы еще не знаем, осудят его или нет и что вообще происходит. Сейчас его нет на работе, мы поставим ему «минусы», и он не будет получать зарплату.

Отцепить его от команды мы, скорее всего, и не можем, потому что у него контракт действующий, надо консультироваться с нашими юристами», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.