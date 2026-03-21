Защита Секача, обвиненного в убийстве, будет добиваться более мягкой статьи для игрока

Защита футболиста «Урала-2» Даниила Секача, которого обвинили в убийстве женщины в Москве, планирует добиваться для него более мягкой статьи.
Адвокаты потребуют переквалификации обвинения на статью 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) вместо статьи 105 (убийство).
По мнению защитников Секача, он мог совершить преступление под влиянием мошенников, которые угрожали ему и семье расправой и тюремным сроком.
Суд арестовал Секача до 14 мая 2026 года.
Статья 107 УК РФ предусматривает наказание до трeх лет лишения свободы за убийство одного человека.
- 20-летний Секач в прошлом году провел 14 матчей за «Урал-2» во Второй лиге.
- Ранее он выступал за юношеские команды «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и УОР №5 «Мастер-Сатурн».
Источник: телеграм-канал Mash