Защита Секача, обвиненного в убийстве, будет добиваться более мягкой статьи для игрока

Защита футболиста «Урала-2» Даниила Секача, которого обвинили в убийстве женщины в Москве, планирует добиваться для него более мягкой статьи.

Адвокаты потребуют переквалификации обвинения на статью 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) вместо статьи 105 (убийство).

По мнению защитников Секача, он мог совершить преступление под влиянием мошенников, которые угрожали ему и семье расправой и тюремным сроком.

Суд арестовал Секача до 14 мая 2026 года.

Статья 107 УК РФ предусматривает наказание до трeх лет лишения свободы за убийство одного человека.