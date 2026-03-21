Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защита Секача, обвиненного в убийстве, будет добиваться более мягкой статьи для игрока

Защита Секача, обвиненного в убийстве, будет добиваться более мягкой статьи для игрока

Вчера, 19:58
1

Защита футболиста «Урала-2» Даниила Секача, которого обвинили в убийстве женщины в Москве, планирует добиваться для него более мягкой статьи.

Адвокаты потребуют переквалификации обвинения на статью 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) вместо статьи 105 (убийство).

По мнению защитников Секача, он мог совершить преступление под влиянием мошенников, которые угрожали ему и семье расправой и тюремным сроком.

Суд арестовал Секача до 14 мая 2026 года.

Статья 107 УК РФ предусматривает наказание до трeх лет лишения свободы за убийство одного человека.

  • 20-летний Секач в прошлом году провел 14 матчей за «Урал-2» во Второй лиге.
  • Ранее он выступал за юношеские команды «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и УОР №5 «Мастер-Сатурн».

Источник: телеграм-канал Mash
Урал-2 Секач Даниил
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KPCC-SPB
1774114692
тоесть по мнению адвокатов можно мочкануть какого-нибудь непонравившевося чела, например с бомбардира и сказать я был в состоянии афекта и получить за это трешку колонии поселения? ясно понятно
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 