Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»

В Туле решили сохранить главного тренера «Арсенала» Дмитрия Гунько. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Гунько продолжит работу на посту главного тренера тульского «Арсенала».

Друзья, хочу поделиться важной новостью касательно будущего нашего футбольного клуба «Арсенал». Дмитрий Гунько остается с командой на новый сезон.

Прошлый сезон выдался не простым для оружейников и не очень удачным. Необходимо провести серьезную работу над ошибками.

Команде надо найти баланс между обороной и атакой, усилить физическую подготовку. Также в числе важных задач – привлечение тульских игроков к тренировочному процессу основной команды.

Команда должна сохранить свою идентичность. Нынешний «Арсенал» звонкий и зрелищный, но помимо этого необходима результативность в игре!

Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата «Арсенал» должен войти в пятерку ведущих команд лиги.

Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы.

Всe будет зависеть от самоотдачи тренерского штаба и футболистов. Болельщики должны увидеть новую игру и результат.

Желаю Дмитрию Гунько и нашим ребятам продуктивной подготовки к новому сезону!» – написал Миляев.