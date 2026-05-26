Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»

Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»

Сегодня, 17:11

В Туле решили сохранить главного тренера «Арсенала» Дмитрия Гунько. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Гунько продолжит работу на посту главного тренера тульского «Арсенала».

Друзья, хочу поделиться важной новостью касательно будущего нашего футбольного клуба «Арсенал». Дмитрий Гунько остается с командой на новый сезон.

Прошлый сезон выдался не простым для оружейников и не очень удачным. Необходимо провести серьезную работу над ошибками.

Команде надо найти баланс между обороной и атакой, усилить физическую подготовку. Также в числе важных задач – привлечение тульских игроков к тренировочному процессу основной команды.

Команда должна сохранить свою идентичность. Нынешний «Арсенал» звонкий и зрелищный, но помимо этого необходима результативность в игре!

Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата «Арсенал» должен войти в пятерку ведущих команд лиги.

Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы.

Всe будет зависеть от самоотдачи тренерского штаба и футболистов. Болельщики должны увидеть новую игру и результат.

Желаю Дмитрию Гунько и нашим ребятам продуктивной подготовки к новому сезону!» – написал Миляев.

  • На прошлой неделе была информация, что Гунько заменит Игорь Черевченко.
  • В минувшем сезоне Первой лиги «Арсенал» финишировал 13-м.
  • «Арсенал» покинул РПЛ в 2022 году.

Еще по теме:
В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина 3
Ринат Билялетдинов после трехлетней паузы возглавил команду из Первой лиги 1
В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана 1
Источник: телеграм-канал Дмитрия Миляева
Россия. PARI Первая лига Арсенал Гунько Дмитрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЗащитник «Спартака» объявил об уходе
18:53
«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда
18:11
6
10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
17:59
4
Новая информация о возвращении Дзюбы в «Спартак»
17:41
2
Стало известно, кто уговорил игрока «МЮ» выступать за Россию
16:49
1
Комментарий агента Тюкавина насчет трансфера в «Зенит»
16:40
4
Глава «Спартака»: «Нам без разницы, где играть с «Зенитом» за Суперкубок»
15:45
31
Обращение Зобнина к фанатам «Спартака» после взятого Кубка
15:15
7
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
2
Клуб РПЛ отказался от Дзюбы
14:53
3
Все новости
Все новости
Фото«Нефтехимик» назначил на пост главного тренера экс-спартаковца
17:29
1
Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»
17:11
В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина
09:17
3
Ринат Билялетдинов после трехлетней паузы возглавил команду из Первой лиги
Вчера, 20:27
1
В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана
Вчера, 18:21
1
Ташуев сделал заявление о своем будущем: «Можно и нужно поднять уровень футбола»
Вчера, 14:56
ФотоЮран возглавил клуб Первой лиги
Вчера, 08:42
10
Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»
24 мая
5
Раскрыт новый клуб Дзюбы
23 мая
7
Прояснилась судьба Березуцкого в «Урале»
23 мая
3
Черевченко возвращается в Россию
23 мая
1
«Пари НН» станет агентской командой
23 мая
3
Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом
21 мая
5
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
18 мая
2
Экс-тренер «Спартака» Кононов лишился работы
18 мая
8
Итоговая таблица Первой лиги
16 мая
4
Клуб из Краснодарского края может закрыться
16 мая
9
«Уфа» спаслась от вылета из Первой лиги, обеспечив понижение в классе бронзовому призеру прошлого сезона
16 мая
1
Определился победитель Первой лиги-2025/26
16 мая
6
Ташуев намекнул, что «ПСЖ» играет по его конспектам
10 мая
1
Клуб ФНЛ пожалуется в администрацию Путина на несправедливость
9 мая
14
Боссы «Торпедо» повлияли на результаты 20 матчей, заплатив 13 судьям Первой лиги
7 мая
22
Тренер «Уфы» – о решении КДК РФС: «Зачем нас убивать?»
5 мая
4
Вердикт КДК РФС по неявке «Уфы» на матч со «СКА-Хабаровском»
5 мая
13
В ФНЛ сменился лидер 2-й раз за сутки
3 мая
3
Заявление ФНЛ о неявке «Уфы» в Хабаровск
3 мая
4
Матч Первой лиги не состоялся из-за неявки гостей
3 мая
1
Еще один клуб ФНЛ не смог вылететь на Дальний Восток
3 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 